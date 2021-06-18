NASA, uzaylılar Dünya'ya ulaştıklarında ne olacağını açıkladı

18 Haziran 2021 Cuma, 00:00

NASA'nın Dünya dışı uygarlıklarla temas kurmak için yürüttüğü SETI projesinden kıdemli bir gökbilimci, uzaylılarla olası bir karşılaşmayı yorumladı.



Seth Shostak, "yapay zekaya benzeyen varlıklarla karşılaşma ihtimalimizin" daha fazla olduğunu söyledi ve Dünya'ya gelecek uzaylıların "canlı olmayacağını" ekledi.

Basında geniş yer bulan UFO görüntülerini de yorumlayan Shostak, "Galaksimizde uzaylıların yaşıyor olmasının çok muhtemel olduğunu düşünüyorum" diyerek, şunları kaydetti:

Ama hava sahamızda takıldıklarına inanmıyorum. Şimdi değil, bundan önce de olmadı.

İLK TEMAS NASIL OLACAK?

Konuyla ilgili görüşlerini The Guardian'da yazdığı bir makalede aktaran Shostak'a göre, insanlar, bilimkurgu eserlerinde görülen türden, böcek gözlü ve yeşil tenli uzaylılarla karşılaşmayacak.

Shostak, "Gezegenimize gelecek herhangi bir uzaylının, ister kıllı ister kılsız olsun, karbon bazlı yaşam formları olması pek mümkün değil" diye yazdı.

Bilişsel yetenekleri, beyin dediğimiz süngerimsi bir hücre kütlesi tarafından desteklenmeyecektir. Muhtemelen biyolojik zekanın ve hatta biyolojinin kendisinin ötesine geçmiş olacaklar. Canlı olmayacaklar.

Bilim insanı, makalesine "Uzaylılarla karşılaşırsak, yeşil, küçük marslılar görmeyeceğiz çünkü yapay zekaya benzeyecekler" diye başladı.

Üstelik bu durumun fizik yasalarından kaynaklandığı ifade edildi. Zira bilim insanına göre canlı bir varlığın uzayda ölmeden büyük mesafeler kat etmesi pek mümkün değil. Ancak robotlar bunu yapabilir.

"Star Trek ve benzeri senaryolar bir yana, yaşam süresi bitmeden uzayda ışık yıllarını aşmak son derece zor" ifadelerini kullanan Shostak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum, hedeflerine ulaşmadan çok önce ölecek olan biyolojik yolculara hitap etmiyor. Uzun bir yolculuk ama yapay zekalar veya makineler bununla sınırlandırılmıyor."

"UZAYLILARIN TEKNOLOJİSİ BİZDEN İLERİDE"

Shostak'a göre Güneş Sistemi, galaksinin geri kalanınki sistemlere göre epey genç olduğu için diğer uzaylı uygarlıklar, insan uygarlığından daha önde olabilir. Bu da insanların yapay zeka alanındaki atılımlarının, uzaylılar için "eskimiş olacağı" anlamına geliyor.

"Yapay zeka çalışan araştırmacılar, bir zeka testinde insanları yenebilen makinelerin yüzyılın ortalarında laboratuvarlardan çıkacağını tahmin ediyor" diyen bilim insanı, şunları ekledi:

"Eğer biz yapabilirsek, bazı Dünya dışı varlıklar zaten yapmış olacak."