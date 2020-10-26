NASA'dan 'heyecan verici keşif' duyurusu: Ay'ın güneşe bakan yüzeyinde su bulundu
NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ay'ın yüzeyinde su bulduklarını duyurdu.
NASA yöneticisi Bridenstine, Ay ile ilgili keşfi Twitter'dan duyurdu. Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"@SOFIATelescope'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."
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