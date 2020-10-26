NASA'dan 'heyecan verici keşif' duyurusu: Ay'ın güneşe bakan yüzeyinde su bulundu

26 Ekim 2020 Pazartesi, 20:42

NASA yöneticisi Bridenstine, Ay ile ilgili keşfi Twitter'dan duyurdu. Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"@SOFIATelescope'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."