NASA'dan 'heyecan verici keşif' duyurusu: Ay'ın güneşe bakan yüzeyinde su bulundu

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ay'ın yüzeyinde su bulduklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 20:42
NASA'dan 'heyecan verici keşif' duyurusu: Ay'ın güneşe bakan yüzeyinde su bulundu
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NASA yöneticisi Bridenstine, Ay ile ilgili keşfi Twitter'dan duyurdu. Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"@SOFIATelescope'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızı bilmiyoruz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."


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