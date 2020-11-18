NASA'dan Mars müziği: Kızıl Gezegen'in bulutlarındaki hareketler sese dönüştürüldü
Bilim insanları, Güneş Sistemi’ndeki en büyük toz fırtınalarına sahip gezegen olan Mars’taki bulut hareketlerini sese dönüştürdü ve flütle çaldı.
Birleşik Krallık’taki Anglia Ruskin Üniversitesi’nden Dr. Domenico Vicinanza ve Exeter Üniversitesi’nden Dr. Genevieve Williams çalışmasında, NASA’nın Kızıl Gezegen'in hava durumunu tahmin etmek için kullandığı Pleiades isimli süper bilgisayarın verilerini kullandı.
Independent Türkçe'nin Daily Mail’den aktardığına göre, verileri çalışabilmek için görüntü izleme sisteminden yararlanan ikili daha sonra, model çıkarabilmek için söz konusu verileri filtreledi. Ardından bunları melodik aralıklarla eşleştirdi ve böylece gezegendeki bulutların hareketlerini sese dönüştürdü.
Veri sonifikasyonu diye bilinen bu işlem tamamlanınca, Fairmont State Üniversitesi’nden flütçü ve müzikolog Alyssa Schwartz, parçaya hayat verdi.
Ayrıca söz konusu eserden ufak parçalar, NASA’nın internet sitesinden indirilebiliyor.
Öte yandan Dr. Vicinanza, çalışmaları hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Gerçek müziği yaratabilmek için gerçek bilimsel verileri kullandık. Böylece Alyssa, Mars’taki bulutların hareketlerinin şeklini çalabildi."
Kaynak: Alyssa Schwartz
Projelerinden gurur duyduğunu ifade eden bilim insanı, NASA'nın verilerini çalışırken kullandıkları çıkarma ve modelleme tekniklerini kendi akademik araştırmalarında da kullandıklarını belirtti.
Modellerinin, veri bilimcilerin düz bir çizgide ilerlemeyen ve karmaşık verileri inceleyebilmesinin yanında bunlardan model çıkarabilmesini sağlayabildiğini de ifade etti ve ekledi:
"Çalışmamızın büyük miktarda sağlık verilerini incelemek, ekonomi hakkında tahminler yürütmek ve tabii ki müzik yapmak gibi pratik kullanım çeşitleri var."
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