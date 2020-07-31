NASA'dan Salda Gölü paylaşımı: Mars ile benzerliğe sahip

31 Temmuz 2020 Cuma, 13:32

NASA'nın Mars uzay robotu Perseverance (Sebat), dün başlayan Mars yolculuğunun ardından NASA, NASA Earth twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Söz konusu paylaşımlardan biri ise Salda Gölü'nün uzaydan görüntüleri oldu. Paylaşımda Salda Gölü'nün Mars'taki Krater ile jeolik benzerliklere sahip olduğu ve araştırmacıların uçuş öncesi Salda Gölü'nde saha araştırması yaptığı belirtildi.

Mars'taki Jezero krater deltası - Görsel: NASA

Salda Gölü'nün uydu görüntüleri - Görsel: NASA

Nasa Earth hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Türkiye'deki Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir. Aslında, araştırmacılar Mars'a uçuşa (#CountdownToMars) hazırlanmak için Salda Gölü'nde saha çalışması bile yaptılar."