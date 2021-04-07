NASA'dan tartışma yaratan Jüpiter keşfi: Kuzey ışıkları benzeri aurora emisyonları

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:52

NASA

Juno uzay aracındaki Ultraviyole Spektrografı (UVS) isimli cihazın Jupiter'de yakaladığı halka şeklindeki emisyonların saniyede 3,3 ila 7,7 kilometre hızla genişlediği tespit edildi. Bilim insanları bu halkaların, Dünya'da "kuzey ışıkları" diye bilinen aurora emisyonları olduğunu ifade ediyor.

Söz konusu cihazın tasarımında görev alan, Güneybatı Araştırma Enstitüsü'nden (SwRI) araştırmacılar, bu emisyonların Jüpiter'in muazzam manyetosferinin sınırından geçen yüklü parçacıklar tarafından oluşturulduğunu belirtti.

NASA

Çalışmanın başyazarı Vincent Hue, söz konusu emisyonların oluşumunda Güneş rüzgarlarının rol oynadığını söyledi:

"Güneş rüzgarı, Güneş'in yaydığı süpersonik ve yüklü parçacık akışıdır. Bu parçacıklar Jüpiter'e ulaştığında manyetosferiyle etkileşime giriyor. Bu etkileşimi henüz iyice anlayabilmiş değiliz."

Jüpiter'deki auroralar, tıpkı Dünya'da olduğu gibi, gezegenin manyetosferine giren yüklü parçacıklarla ilişkili. Ancak Jüpiter'in manyetosferi Dünya'nınkinden yaklaşık 20 bin kat daha güçlü. Bu da çok daha büyük bir manyetosfer yarattığı anlamına geliyor. Öyle ki rüzgarlar gaz devine ulaşmadan önce 6 milyon kilometre kadar saptırılabiliyor.

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu ve Juno'nun yaptığı önceki gözlemler, Jüpiter'in güçlü auroralarının çoğunun iç süreçler, yani manyetosfer içindeki yüklü parçacıkların hareketi nedeniyle ortaya çıktığını göstermişti.

"RÜZGARLARIN ROLÜ TAM OLARAK BİLİNMİYOR"

Öte yandan, Juno'nun UVS cihazının tespit ettiği zamanla genişleyen emisyon halkaları, zayıf bir aurora türüne işaret etti.

Çalışmanın ortak yazarı Bertrand Bonfond, "Halkaların yüksek enlemlerde bulunması, emisyonlara neden olan parçacıkların, manyetosferin Güneş rüzgarıyla karşılaştığı sınırının yakınından geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

Bilim insanları Güneş rüzgârlarından gelen plazmanın gezegen plazmasıyla etkileşime girdiği, manyetosferin dış kısmında bulunan bölgelerden yayıldığını tahmin ediyor. Ancak Jüpiter auroralarının oluşumunda bu rüzgarların rolü, tam olarak bilinmiyor.

"NASIL KONTROL ETTİĞİNİ TAM ANLAYAMADIK"

Araştırmanın ortak yazarı Thomas Greathouse, "Dünya'dan yıllardır yapılan gözlemlere ve uzay aracı ölçümlerine rağmen, Güneş rüzgarının Jüpiter'in auroral emisyonlarını nasıl kontrol ettiğini henüz tam olarak anlayamadık” dedi ve ekledi:

"Jüpiter'in manyetosfer dinamikleri, yüklü parçacıkların bu manyetosferdeki hareketi, büyük ölçüde gezegenin dönüşüne bağlı. Jüpiter'in dönüşü sadece 10 saat sürüyor. Güneş Sistemi'ndeki en hızlı dönen gezegen. Güneş rüzgarının rolüyse hala tartışılıyor."

Başyazar Hue ise Journal of Geophysical Research: Space Physics isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulguları şöyle yorumluyor:

"Bu çalışma, söz konusu özellikleri hangi süreçlerin ürettiğini ortaya koyamadı. Ancak Juno görevi, bu belirsiz, geçici olaylardan daha fazlasını yakalamamızı ve incelememizi sağlayacak."

Kaynak: Independent Türkçe