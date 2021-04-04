NASA'nın aracından Mars'ta 'ilginç' keşif

04 Nisan 2021 Pazar, 17:13

Sarsıntılar, Kızıl Gezegen'in Cerberus Fossae adlı bölgesinde tespit edildi. Bu bölge ismini Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının kapılarını koruyan üç başlı bir köpekten alıyor.

NASA söz konusu bölgenin, gezegendeki yeraltı faaliyetleri açısından aktif bir bölge olduğunu düşünüyor. Zira bölgede daha önce de önemli sismik faaliyetler saptanmıştı. Örneğin, 3,6 ve 3,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedilmişti. Yeni sarsıntıların büyüklüğü ise 3,3 ve 3,1 olarak belirlendi.

Mars'ın derinliklerini incelemesi için tasarlanan uzay aracı InSight, 2018'de Kızıl Gezegen'e indiğinden beri 500'den fazla sarsıntı kaydetti. Ancak gezegenin içinin gözlemlenebilmesi açısından en net verileri Cerberus Fossae'de tespit edilen bu 4 deprem sundu.

Bilim insanları Mars kabuğunu ve çekirdeğini daha iyi anlamak için Kızıl Gezegen'deki gizemli sarsıntıları dinliyor. Gezegen, Dünya gibi tektonik plakalara sahip değil. Ancak sarsıntılara neden olabilecek, aktif volkanik bölgeler mevcut.

Bu nedenle araştırmacılar sarsıntıların gezegenin yüzeyinin altındaki ani enerji salımlarından kaynaklandığına inanıyor. Yine de sarsıntıların kesin nedeni henüz bilinmiyor.

7 Mart ve 18 Mart'ta kaydedilen yeni depremler ise Cerberus Fossae'nin bir sismik faaliyet merkezi olduğu fikrine ağırlık kazandırıyor.

Uzay aracının ardındaki bilim ekibinden Taichi Kawamura, "Görev süresince iki farklı sarsıntı türü gördük: Ay'dakilere benzer ve Dünya'dakilere benzer" diye konuştu:

"Dünya'da deprem dalgaları gezegende daha doğrudan yayılır. Ay'da ise çok dağınıktır. Mars depremleri bunlar arasında bir yerdedir. Cerberus Fossae'de görülen depremlerin 4'ü de Dünya'dakilere benziyor. Bu ilginç."

Bilim insanları ayrıca, InSight uzay aracının bu depremleri tespit ederken Kızıl Gezegen'deki hava koşullarını dikkate aldıklarını söylüyor. Çünkü uzay aracındaki sismometre, rüzgardan ve soğuk havadan etkilenebilecek kadar hassas.

Görev ekibinin bir diğer üyesi John Clinton, "Uzun süredir yalnızca rüzgar gürültüsü kaydediyorduk. Şimdi sarsıntıları bir kez daha gözlemlemek harika" dedi ve ekledi:

Bir Mars yılı geçti. Artık Kızıl Gezegen'deki sismik aktiviteyi belirlemede çok daha hızlıyız.

Kaynak: Independent Türkçe