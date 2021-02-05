NASA’nın ilk iklim danışmanı atandı
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsü direktörü Gavin Schmidt’i ilk kıdemli iklim danışmanı olarak atadığını açıkladı.
NASA, iklim hedeflerinin etkili bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsü direktörü Gavin Schmidt’in kalıcı bir atama yapılana kadar iklim danışmanı olarak görev yapacağını belirtti.
"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZARARLARI GÖZLEMLENMEDEN HAFİFLETİLEMEZ"
NASA’dan Bhavya Lal, "İklim değişimindeki karmaşıklıklar hala tam olarak anlaşılmadı. İklim değişikliğine adaptasyon ve değişikliğin zararlarını hafifletme çabaları güçlü iklim gözlemleri, veri ve araştırma olmadan başarılı olamaz" dedi.
Lal şunları da kaydetti:
"Gavin Schmidt’in atanması, Biden yönetiminin 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını ‘net sıfıra’ düşürme hedefi için çok önemli verilere ve çocuklarımızın daha sağlıklı, güvenli, refah bir gezegene ulaşmasına yardımcı olacaktır."
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi
Video Haberler
- FSM Köprüsü mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
- Dehşeti yaşadı: Bu bir işaret. Bizi mi öldürecekler?
- Sokak röportajına polis böyle müdahale etti
- 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
- Trafik polisi: Geç ulan arabaya dellendirme adamı!
- Bahçeli'nin nereden nereye? dedirtecek konuşması
- Öğrenciler, Melih Bulu'yu gördükleri an böyle seslendi
- Bursa'daki Boğaziçi eyleminde gözaltılar var
- Kayıp TIP öğrencisi Kaan Şimşek ölü bulundu
- Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Yüzü bir anda parçalandı
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma' genelgesi
- Dilipak'tan dikkat çeken 'Melih Bulu' yorumu
- DP'li Enginyurt bu görüntülere sert tepki gösterdi
- Polisin tacizine uğrayan kadın şikayetini geri aldı
- İttifaklar anketinde çarpıcı sonuçlar
- 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
- Boğaziçi eylemcilerinden Altundal: Aynı gemide değiliz
- Sanatçı Hüner Coşkuner yaşamını yitirdi
- 'Özür dilemeyecek misin, suratın kızarmayacak mı?'
- İslami camiadan iktidara 'Boğaziçi' tepkisi