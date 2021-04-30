NASA'nın yeni başkanı eski astronot Bill Nelson oldu

30 Nisan 2021 Cuma, 16:30

ABD'de eski astronot ve Florida eyaletinin eski senatörü Bill Nelson, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yeni başkanı oldu.

ABD Senatosunda dün gece yapılan oylamada, Nelson'ın adaylığı oy birliğiyle kabul edildi.

Nelson, ABD Başkanı Joe Biden tarafından geçtiğimiz günlerde aday gösterilmiş, Senato Ticaret Komisyonu 28 Nisan'da adaylığı kabul ederek onay için Senato'ya sevk etmişti.

78 yaşındaki Nelson, NASA'nın 14. yöneticisi oldu.

BILL NELSON KİMDİR?

Clarence William Nelson, 29 Eylül 1942'de dünyaya geldi. Nisan 2021'den beri NASA'nın senato tarafından onaylanan yöneticisi ve aynı zamanda Amerikalı bir avukat ve politikacıdır. Nelson 2001'den 2019'a kadar Florida'da ABD Senatörü olarak çalıştı. Demokrat Parti üyesi olan Nelson, daha önce de 1972'den 1978'e kadar Florida Temsilciler Meclisi'nde ve 1979'dan 1991'e kadar Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde görev yaptı. Siyasete girmeden önce, Vietnam Savaşı sırasında ABD Ordu Rezervinde görev yaptı.

Nelson, Florida Valiliğine aday olmak için 1990'da Kongre'den emekli oldu, ancak başarısız oldu. Daha sonra, 1995'ten 2001'e kadar Florida'da Mali İşler Müdürü, Sigorta Komiseri ve Yangın Mareşali olarak atandı. 2000 yılında, emekli Cumhuriyetçi Senatör Connie Mack tarafından boşaltılan ABD Senatosu koltuğuna yüzde 51 oyla seçildi. 2006'da yüzde 60 ve 2012'de yüzde 55 oyla yeniden seçildi. Nelson, 2018'de dördüncü dönem için yarıştı, ancak genel seçimlerde o zamanki Vali Rick Scott tarafından kıl payı yenilgiye uğradı. Mayıs 2019'da Nelson, NASA'nın danışma konseyinde hizmet vermek üzere atandı.

ABD Senatosunda genellikle merkezci ve ılımlı bir Demokrat olarak kabul edildi. Düşük ve orta gelirli aileler üzerindeki vergileri düşürdü, çevresel programları ve düzenlemeleri genişletti, 'Uygun Bakım Yasası'nı korudu ve Medicaid'i genişletti. Nelson, 2013'ten 2015'e kadar Senato Yaşlanma Komitesine başkanlık etti ve 2015'ten 2019'a kadar Senato Ticaret Komitesi'nin Sıralama Üyesi olarak görev yaptı.

19 Mart 2021'de Başkan Joe Biden, Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi'ne liderlik etmesi için Nelson'ı aday gösterdi. Nelson, 29 Nisan 2021'de Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından oybirliğiyle onaylandı.