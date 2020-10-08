NASA'nın yeni teleskobu kritik testi geçti

08 Ekim 2020 Perşembe, 12:01

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun sonra kullanılması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun uzaya fırlatılırken meydana gelecek etkilere dayanıklık testi gerçekleştirdi.

Engadget’a konuşan proje direktörü Bill Ochs James Webb’in söz konusu testten başarı ile geçtiğini duyurdu. Bu test sonrası NASA 2021 yılındaki fırlatmanın tarihine yönelik bir revizyona gitmedi. NASA daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatış, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

James Webb ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek.

Zira James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan "Büyük Patlama"dan (Big Bang) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

Uzay teleskobu evrende ışıyan ilk yıldızların parıltısını görmek için son teknoloji aygıtlardan ve devasa bir aynadan faydalanacak. James Webb keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.

James Webb Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak. Hubble 1990'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

Kaynak: NTV