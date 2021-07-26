Nasıl zayıflanır sorusuna yanıt veren 10 mobil uygulama
Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarına indirerek kullanabilecek dikkat çekici diyet ve egzersiz mobil uygulamaları listendi.
Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun süre spor salonları kapalı kaldı. Uzun süre evde kapalı kalmak sağlıksız beslenmeye de neden oldu. Film izleyerek bir şeyler yemek keyifli olsa bile dikkatsiz öğünler nedeniyle kilo alımı kaçınılmaz oldu.
Peki nasıl zayıflanır, nasıl gidecek bu kilolar? en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Nasıl zayıflanır sorusunun yanıtı aslında oldukça basit, diyet ve egzersizle.
App Store ve Google Play Store üzerinden Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirerek kullanabilecek pek çok diyet ve egzersiz mobil uygulaması bulunuyor.
İşte fazla kilolardan kurtulamanıza yardımcı olabilecek 10 mobil uygulama:
Yogayla Kilo Verme
7 Dakikada Kilo Verme
Kilo Verme Koçu
Diyet Listesi ile Zayıflama
YAZIO
30 Günlük Zorlu Fitness Görevi
Aralıklı Oruç
Nike Run Club
adidas Running by Runtastic
30 Gün İçinde Göbek Eritme Egzersizleri
Hem huzura kavuşun hem de
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