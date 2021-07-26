Nasıl zayıflanır sorusuna yanıt veren 10 mobil uygulama

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:51

Covid-19 pandemisi nedeniyle uzun süre spor salonları kapalı kaldı. Uzun süre evde kapalı kalmak sağlıksız beslenmeye de neden oldu. Film izleyerek bir şeyler yemek keyifli olsa bile dikkatsiz öğünler nedeniyle kilo alımı kaçınılmaz oldu.

Peki nasıl zayıflanır, nasıl gidecek bu kilolar? en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Nasıl zayıflanır sorusunun yanıtı aslında oldukça basit, diyet ve egzersizle.

App Store ve Google Play Store üzerinden Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarınıza indirerek kullanabilecek pek çok diyet ve egzersiz mobil uygulaması bulunuyor.

İşte fazla kilolardan kurtulamanıza yardımcı olabilecek 10 mobil uygulama:

Yogayla Kilo Verme

7 Dakikada Kilo Verme

Kilo Verme Koçu

Diyet Listesi ile Zayıflama

YAZIO

30 Günlük Zorlu Fitness Görevi

Aralıklı Oruç

Nike Run Club

adidas Running by Runtastic

30 Gün İçinde Göbek Eritme Egzersizleri

Hem huzura kavuşun hem de