National Interest’ten Blinken-Lavrov görüşmesi yorumu

23 Mayıs 2021 Pazar, 12:12

Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken geçtiğimiz günlerde ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Reykjavik'te yapılan görüşmeyi National Interest (NI) dergisi, yorumladı. Mark Episkopos'a göre, ABD Başkanı Joe Biden Moskova'yla olan cepheleşme ve işbirliği arasında yeni bir denge kurmak için hamleler yaparken Kiev'deki bazı çevreler bu süreci hayal kırıklığı ve endişe içinde izliyor.

SOMUT SONUÇLARLA TAÇLANMADI

Lavrov-Blinken görüşmesinin somut sonuçlarla taçlanmadığını ancak Ukraynalı bürokratların bu görüşmeye tamamen farklı bir açıdan baktığını belirten Episkopos, şu ifadeleri kullandı:

"Reykjavik'teki buluşmadan önce Biden yönetiminin Kuzey Akım 2'nin operatör şirketine yönelik yaptırımları askıya alacağına dair haberler çıktı ve bu durum Kiev'de endişe yol açtı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, boru hattının hizmete girmesinin Amerikan diplomasinin yenilgisi olacağını söyledi. Ukraynalı enerji şirketleri ise bunun doğrudan ve dolaylı zararlar şeklinde ülkeyi her yıl 6 milyar dolar kayba uğratacağını açıkladı."

‘KİEV ENDİŞE EDİYOR’

Kiev'in Rusya ile ABD'nin ilişkileri normalleştirmeye dönük müzakerelerinde Ukrayna için ilkesel öneme sahip sorunların çözülmesinden ve ülkenin jeopolitik konumunun ciddi şekilde zayıflamasından çekindiğini belirten Episkopos, Kiev'in Batı'nın yardımıyla Rusya'ya baskı uygulama girişimlerinin Avrupalı başkentlerin desteğini alamayacağının altını çizdi.

BİDEN VURGUSU

Episkopos, "Biden'ın Rusya-ABD ilişkilerine istikrar kazandırma çabaları, Moskova'yı dizginlemek için ortak Batı cephesi kurma umutlarına yönelik yeni bir darbe olabilir" diye ekledi.

Lavrov, Blinken'la yaptığı görüşmenin yapıcı geçtiğini ve mevkidaşının ikili ilişkilerde biriken sorunları çözme eğiliminde olduğunu söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Lavrov ve Blinken arasındaki görüşmenin sonuçlarının Kremlin'de olumlu karşılandığını belirtti.

-Sputnik