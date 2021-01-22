NATO: Biden’ın başkanlığı müttefikler için “yeni bir dönem”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, CNBC’ye verdiği demecinde, Joe Biden’ın başkanlığının müttefikler açısından yeni bir dönem anlamına geleceğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri, “Biden'ın yeni başkan olarak göreve başlaması müttefikler açısından yeni bir safhayı temsil ediyor çünkü Biden NATO'nun çok güçlü bir destekçisi” dedi. CNBC’ye verdiği demecinde Stoltenberg, bu durumun NATO’yu daha da güçlendirmek için bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi. Stoltenberg, konuşmasının devamında Biden’ın, ittifakları yeniden kurmak istediğine dikkat çekerek “Dünya genelindeki sorunları çözmek için yeni yönetimle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini” söyledi.
ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ
NATO Genel Sekreteri, “Aynı anda birçok zorlukla karşı karşıyayız: Çin’in yükselişi, küresel güç dengesindeki değişim, Ukrayna’da komşularına karşı daha fazla güç kullanan iddialı bir Rusya’nın varlığı ve tabii ki değişmeyen terörist saldırı tehdidi” ifadesini kullandı. Stoltenberg, bu durumu kimsenin tek başına çözemeyeceğinin altını çizerek birlikte hareket etme vurgusunda bulundu.
ÇAVUŞOĞLU VE NATO GÖRÜŞMESİ
Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri ise Brüksel'deki NATO karargahında yapılan toplantıda bugün bir araya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeden sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ittifak içinde birlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, "Ülkemiz İttifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan’da ve Irak’ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
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