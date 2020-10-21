NATO Uzay çalışmalarına hız veriyor

21 Ekim 2020 Çarşamba, 15:41

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 22-23 Ekim tarihlerinde toplanacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda ele alınacak konular hakkında bilgiler verdi. Stoltenberg, "Önümüzdeki 2 gün içinde NATO Savunma Bakanları İttifakımızın temel sorunlarını ele almak için bir araya gelecekler. Caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirmek, toplumlarımızın dayanıklılığını artırmak, daha adil yük paylaşımı, ve Afganistan ve Irak’taki misyonlarımız ele alınacak. Ayrıca Covid-19 salgını hepimize meydan okumaya devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.



NATO Savunma Bakanlarının gündemindeki konulara ilişkin konuşan Stoltenberg, "Bu Bakanlar Toplantısında, daha adil yük paylaşımına yönelik ilerlememizi tartışacağız. Ayrıca NATO’nun güçlendirilmiş caydırıcılığı ve savunma duruşunu da ele alacağız. Müttefikler zaten dengeli bir siyasi ve askeri önlemler paketi üzerinde anlaştılar. Geleneksel yeteneklerimizi güçlendirmek için hava ve füze savunmalarımızı iyileştirmek için çalışmalar devam ediyor. Nükleer caydırıcılığımızın emniyetli ve etkili kalmasını sağlamalıyız. NATO Müttefikleri silahların kontrolü ve silahsızlanma konusundaki kararlılığını sürdürüyor" dedi.

Toplantılarda Rusya ve Çin konularının da ele alınacağına vurgu yapan Jens Stoltenberg açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Rusya ve Çin dahil olmak üzere bazı ülkeler uyduları kör edebilecek, devre dışı bırakabilecek veya vurabilecek sistemler geliştiriyor. Her yıl daha kalabalık ve rekabetçi hale gelen uzay buna dahil. Gezinme, iletişim kurma ve füze fırlatmalarını tespit etme becerimiz için uzay çok önemlidir. Hızlı, etkili ve güvenli uydu iletişimi birliklerimiz için hayati önem taşımaktadır. Yarın, bakanların Almanya’nın Ramstein kentindeki Müttefik Hava Komutanlığı’nda yeni bir NATO Uzay Merkezi kurmayı kabul edeceklerini umuyorum.’’

Stoltenberg, bir gazetecinin Doğu Akdeniz’deki durum ve NATO’nun girişimlerine ilişkin sorusuna "Doğu Akdeniz’deki durum endişe verici. Ancak NATO’nun girişimleriyle Türkiye ve Yunanistan arasında olası kaza ve çatışmaları engellemek amacıyla bir hat kuruldu’’ yanıtını verdi.

