NATO’nun açıklamasına Zaharova’dan yanıt: “ABD’deki iç terörizme dikkat edin”

06 Haziran 2021 Pazar, 16:39

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in İttifak’ın her bir müttefikini ‘Minsk ve Moskova'dan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı’ korumaya hazır olduğu şeklindeki açıklamasını Telegram kanalından değerlendirdi.

Zaharova, “İşte size Batı’nın neden deli gibi Belarus’un üzerine geldiği sorusunun yanıtı. İki ülke arasındaki normal verimli etkileşim NATO'nun planlarında yer almıyor. Demek ki karşılıklı yarara dayalı entegrasyonun doğal seyrini önlemek için sürekli olarak ya birinin ya da diğerinin, sonra da aynı anda her ikisinin de iç işlerine müdahale etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca, NATO yetkililerine hayali tehditlere değil, ‘ABD’deki iç terörizme’ dikkat etmelerini önerdi.

-Sputnik