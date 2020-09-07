NATO'nun çağrısına Türkiye'den olumlu yanıt

07 Eylül 2020 Pazartesi, 15:28

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach'i Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.

Doğu Akdeniz'de son dönemde yaşanan gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, bu konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in girişimi ile diğer NATO ve bölgesel konular ele alındı. MSB açıklamasında NATO Genel Sekreteri'nin "diyalog" çağrısının Bakan Akar tarafından olumlu karşılandığı ve Türkiye'nin "ittifak ruhu"na uygun şekilde bundan sonra da yükümlülüklerini eksiksiz yerine getireceğini belirttiği ifade edildi.

"YÜKÜMLÜLÜKLER EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLECEK"

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şöyle denildi:

"Görüşmede Akar tarafından NATO Genel Sekreteri'nin diyalog çağrılarının olumlu karşılandığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı olan tüm ülkelerin uluslararası hukuka uygun şekilde haklarını gözeten bir yaklaşımdan yana olduğu, sorunların çözümü konusunda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar, diyalog ve iyi komşuluk ilişkilerine önem verdiği, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği, Türkiye'nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan'daki hak, alaka ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da korumakta kararlı, azimli ve buna muktedir olduğu, Türkiye'nin NATO'daki yükümlülüklerini bugüne kadar eksiksiz yerine getirdiği, bundan sonra da getirmeye devam edeceği belirtildi."