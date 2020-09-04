NATO'dan açıklama: Anlaşma sağlanamadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de çözüm arayışıyla ilgili olarak "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2020 Cuma, 14:00
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