NATO’nun yeni raporunda Türkiye için 'özel bölüm'

02 Aralık 2020 Çarşamba, 11:25

Bu yılın ortalarında Türkiye ile gerilim yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir” sözleri sonrasında kritik bir rapor hazırlandığı ortaya çıktı.

NATO üyesi ülkelere ve liderlere gelecek yıl sunulacak ve NATO’nun reformları gözden geçirmesinin tavsiye edildiği raporda Türkiye ve Macaristan gibi ülkeler için de ayrı bir bölüm olacağı kaydedildi.

Raporda NATO’nun sadece Rusya’ya karşı bir savunma stratejisi geliştirmemesi gerektiği aksine gelecekte yaşanabilecek salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve terörizm gibi konuların yanı sıra Çin’e de odaklanılması gerektiği değinilecek.

NATO Dışişleri Bakanları’na sunulan 67 sayfalık raporda, NATO’nun dünya düzeni için daha geniş bir rol üstlenmesi gerektiği belirtilirken, “NATO, stratejik ortamın taleplerini en iyi şekilde değerlendirmeli” yorumu yapıldı.

Belgede, “Soğuk Savaşı döneminde NATO tek bir büyük tehditle karşılaşırken bugün iki sistematik düşman var ve bunların yanı sıra terörizm ve Güney’de (Çin ve Rusya) istikrarsızlık bulunuyor” ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE’NİN VETOSU KALKACAK MI?

Sözcü'de yer alan habere göre, gelecek yıl NATO liderlerine sunulacak raporda ayrıca NATO müttefiki ülkelerin kendi aralarında yaşadıkları gerilime de değinildiği belirtildi. Reuters haber ajansı belgede isim vermeden Türkiye ve Macaristan’ın gündeme getirileceğini aktarırken, “Fransa ve ABD, Türkiye’nin Libya ve Suriye’deki NATO önceliklerini göz ardı ettiğini düşünüyor. Ankara’nın Rusya’dan savunma sistemi satın alması da NATO’yu bölen bir konu” yorumunu yaptı.

Önerilerinin bir bağlayıcılığı olmayan bu raporda Macaristan ve Türkiye gibi ülkelerin veto mekanizmasının da kaldırılması için bir yol bulunması öneriliyor. Bu iki ülkenin de sırasıyla Ukrayna ve İsrail’le ilgili aldığı kararların tartışma yarattığı belirtildi.