‘NATO’ya YPG şartı’
Türkiye’nin, NATO’nun Doğu Avrupa’da hayata geçirmek istediği yeni savunma projesine onay vermek için bazı koşullar masaya getirdiği iddia edildi.
DW’nin Alman haber ajansı dpa’nın haberinden aktardığına göre Türkiye, plana onay vermek için ittifak bünyesinde PYD/YPG’nin terör örgütü olarak sınıflandırılmasını istiyor. NATO merkezindeki gizli belgelere dayandırılan haberde, ittifak üyesi Türkiye’nin kendi ulusal çıkarlarına güçlü bir destek karşılığında planı onaylamak istediği belirtildi. Ancak ittifakın birçok üyesinin Türkiye’nin PYD/YPG’nin terör örgütü olarak sınıflandırılması talebine sıcak bakmadığı aktarıldı.
KIRIM KRİZİ SONRASI OLUŞTURULDU
Ankara’ya takılan “dereceli yanıt” isimli savunma planının, NATO’nun Rusya’ya karşı caydırıcılık önlemlerinin temel unsurlarından birini oluşturduğuna işaret ediliyor. Kriz ya da saldırı durumlarında tehdit altında kalan ittifak üyelerinin nasıl destekleneceği planda ayrıntılı şekilde anlatılıyor. Acil bir durum söz konusu olduğunda da NATO’nun “süper hızlı” müdahale birliklerinin harekete geçirilmesi öngörülüyor.
Baltık ülkeleri ve Polonya’yı kapsayan yeni savunma planı, Rusya’nın Kırım’ı 2014’te ilhak etmesinin ardından 2015’te oluşturulmuş, geçen yılın aralık ayında düzenlenen NATO Zirvesi’nde de planın hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirve sonunda yaptığı açıklamada planın desteklenmesi çağrısında bulunmuştu.
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