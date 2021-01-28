Navalni’nin tutukluluğuna itiraz duruşmasında kritik karar verildi
Moskova Bölge Mahkemesi, Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin hapis cezasına yönelik itiraz duruşmasında kararını açıkladı. Navalni savunmasında, "20 yıldır ülkeyi soyanlar, benim gibi insanları susturmak istiyor" dedi.
Moskova Bölge Mahkemesi, Navalni’nin çevrimiçi olarak katıldığı duruşmada, muhalif liderin tutukluluğu kararına yapılan itiraz başvurusunu değerlendirdi. Navalni'nin savunmasının ardından okunan kararda, 15 Şubat’taki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Duruşmanın ardından Navalny tekrar cezaevine gönderildi.
Navalni savunmasında, avukatlarının kendisiyle iletişim kurmasına fırsat verilmediğini söyleyerek, "Avukatlarımla iletişim kuramıyorum. Yanımda ellerinde kamera olan 2 polis var, sürekli bana bakıyorlar" dedi.
"20 YILDIR ÜLKEYİ SOYANLAR..."
Navalni savunmasında, avukatlarının kendisiyle iletişim kurmasına fırsat verilmediğini söyleyerek, "Avukatlarımla iletişim kuramıyorum. Yanımda ellerinde kamera olan 2 polis var, sürekli bana bakıyorlar" dedi.
İktidara yönelik sert ifadeler kullanan Navalni, "Rusya’da kanunları, insanları korkutmak için kullanıyorlar. 20 yıldır ülkeyi soyanlar, benim gibi insanları susturmak istiyor. Kendime güveniyorum ve açıkça söylüyorum, onlar ülkenin efendileri değil. Milyonlarca insan benim gibi düşünüyor ve ülkemizin soyulmasına izin vermeyecek" dedi.
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