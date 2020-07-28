Navtex duyurusu tarihinde Oruç Reis’in araştırmalarına başlamayabileceği gündemde

28 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Türkiye’nin, geçen hafta açıkladığı ve Yunanistan’la gerilime neden olan Oruç Reis gemisinin Akdeniz’de Meis ve Rodos adasının güney açıklarında yapacağı sismik araştırma faaliyetinin ertelendiği öğrenildi. Navtex (seyrüsefer bildirimi) yoluyla 2 Ağustos’a kadar Akdeniz’de sismik araştırma yapacağının duyurulmasının üzerinden 1 hafta geçmesine karşın Oruç Reis halen Antalya Limanı’nda demirli olarak beklerken dün Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Türkiye’nin Akdeniz’deki gerilimi 1 ay süreyle düşürme kararı aldığını açıkladı.

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi’ne bağlı Antalya Navtex İstasyonu, 21 Temmuz’da Oruç Reis ile ona eşlik edecek olan Ataman ve Cengiz Han gemilerinin 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz’de sismik araştırma yapacağı koordinatları duyurdu ve bölgeden geçen gemilerin, 6 deniz mili açıktan geçmesi uyarısında bulundu. Oruç Reis’in araştırma yapacağı koordinatlar, Antalya Körfezi ile Yunanistan’a bağlı Rodos ve Meis adalarının güneyine uzanan Akdeniz’in ortasında Türkiye’nin daha önce ilan ettiği kıta sahanlığı sınırlarının güney ucunda bulunuyor. Türkiye’nin Navtex duyurusu Atina’da tepkiye neden olmuş, Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis “Egemenlik haklarının korunması için her türlü yola başvurulacağını” söylemişti.

Türkiye’nin Navtex duyurusunu yayımladığı 21 Temmuz günü Akdeniz’de askeri hareketliliğin yaşandığı yönünde haberler gelirken 22 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşmüştü. Alman basınında çıkan haberlerde Merkel’in Türk ve Yunan donanmaları arasında sıcak teması son anda önlediği iddia edilmişti. Alman Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan haberlerde Merkel’in telefon görüşmesinde Erdoğan’dan gerilimi yumuşatıcı bir adım atmasını istediği, sonrasında Türk savaş gemilerinin bölgeden geri çekildiği öne sürülmüştü.

Oruç Reis, kendisine eşlik edecek Ataman ve Cengiz Han gemileriyle birlikte bir haftadan bu yana Antalya Limanı’nda bekleyişini sürdürüyor. 21 Temmuz’da yaşanan gerilimin ardından Akdeniz’de sismik araştırmanın yapılacağı bölgelerde bir askeri hareketlilik yaşandığına ilişkin de bir bilgi gelmedi. Haftasonu Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise kısa süreliğine bir tartışma yarattı. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından ilk olarak Oruç Reis gemisinin ilan edilen bölgede “sismik araştırmalara başladığı” belirtilirken kısa süre sonra bu mesaj silindi. Oruç Reis’in 21 Temmuz’da “sismik araştırma faaliyetine başlayacağının duyurulduğu” kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından Antalya Limanı’ndan ayrılarak araştırma yapılacak bölgelere gideceği süre de göz önünde tutulduğunda Navtex duyurusunda belirtilen son tarih olan 2 Ağustos’a kadar Oruç Reis’in araştırmalarına başlamama olasılığı da konuşulmaya başlandı.

İSPANYOL BAKAN AÇIKLADI

Oruç Reis’in ilan edilen bölgede araştırmaya başlayıp başlamayacağı belirsizliğini korurken dün Türkiye’yi ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya’nın, Türkiye ve Yunanistan arasında alınan 1 ay süreyle gerilimin azaltılması kararından söz etmesi dikkat çekti. Gonzalez Laya, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Türkiye’nin, Akdeniz’de gerilimin düşürülmesi ve komşularla yapıcı diyalog içinde olma isteği önemli, bu aynı zamanda Türkiye ve AB arasında da bir güven ortamı oluşturacaktır. Gerilimin 1 aylığına durdurulması yönündeki isteğiniz, taraflar arasında bir güven işaretidir, bundan memnuniyet duyuyorum” dedi.