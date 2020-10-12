Oruç Reis, NAVTEX'in ardından yola çıktı

Konyaaltı sahili açığına demirlenen Oruç Reis, yeni NAVTEX ilanının ardından bu sabah hareket etti.

DHA
12 Ekim 2020 Pazartesi, 09:28
Oruç Reis, NAVTEX'in ardından yola çıktı
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Yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Konyaaltı sahili açığına demirlenen Oruç Reis, saat 09.00 itibariyle demir aldı.

Türkiye'nin ilk ve tek sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket etti.

Oruç Reis, Kaş ve Meis Adası güneyinde 10 gün süreyle sismik araştırma yapacak.


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