Nazan Öncel’den kadın cinayetlerine dikkat çeken şarkı: ‘İmdat’

11 Mart 2021 Perşembe, 10:56

Söz ve müziği Nazan Öncel’e, düzenlemesi Öncel ve Janti Hamit’e ait olan şarkı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sanatçının YouTube hesabından yayınlandı.

“İmdat”ın klibinde Nükhet Duru, Gaye Su Akyol, Demet Evgar, Songül Öden gibi sanatçılar rol aldı. Şarkının açıklama kısmında, “Bu anlamlı dayanışma için Nükhet Duru, Demet Evgar, Songül Öden, Deniz Çakır, Gaye Su Akyol, Tuba Ünsal, Sinan Kaynakçı, Orkun Tunç, Gülten Kaya, Tolga Akdoğan, Özlem Karakuş ve Mor Dayanışma’ya teşekkür ederiz” denildi.

Öldürülen kadınların isimlerini hatırlatan Öncel, klibin altına şu notu düştü:

“Münevver Karabulut’u hatırladınız mı, Ceren Özdemir’i, Özgecan Aslan’ı, Pınar Gültekin’i, Değer Deniz’i, Emine Bulut’u, Aylin Sözer’i, Vesile Dönmez’i, Selda Taş’ı, Gülseren Yılmaz’ı, Betül Tuğluk’u, Aleyna Yurtkölesi’ini Feyzanur Saydam’ı, Duygu Delen’i, Melek Ayaz’ı, Gizem Filiz’i, Alev Seçer’i, Gülüstan Doku’yu, Zeynep Şenpınar’ı, Gamze Kaçar Bozkurt’u, Hanım Pınarlı’yı, Fatma K’yı, Fatma Altınmakas’ı, Ceren Yıldız’ı, hatırladınız mı? Ceylan Aslan’ı, Selma Tetik’, Gönül Özcan’ı, Ayşegül Aktürk’ü, Halime Şenal’ı, Dursiye Sağlam’ı, Gülseren Yılmaz’ı, Bahar Özcan’ı, Duygu Deren’i, Aslıhan Kılıç’ı, Tuğba Erkol’u, Zahide Oğuz’u, Şeyme Yıldız’ı, Gülay Uygun’u, Pınar Baykan’ı, Döndü Şengül’ü, Merve Aslan’ı, Tuğba Anlak’ı, Neslihan Yılmaz’ı hatırladınız mı’? Hatırladınız mı Ece Çiçek’i? Daha kaç çiçek solacak diye nicelerini hatırladınız mı? Diyeceklerim bu kadar.”