Nazilli Belediyespor liderliği geri aldı

20 Kasım 2020 Cuma, 11:05

Deplasmanda Ağrı 1970 Spor'a kaybedip zirveyi İskenderun FK'ya bırakan siyah-beyazlılar, tek maç aradan sonra tekrar ilk sıraya yerleşti. Teknik direktör Hasan Şermet, "Hak ettiğimiz yerdeyiz. Liderliği korumak çok önemli. İnanıyorum ki sezon bitiminde de zirvede olacağız" dedi.

Nazilli Belediyespor gelecek haftayı bay takım olarak geçirecek.