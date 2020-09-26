Nazım: Hazırız

26 Eylül 2020 Cumartesi, 06:00

F .Bahçe’nin yeni transferi Nazım Sangare, Can Bartu Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında “Galatasaray maçına herkes hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız, sabırsızız, bir an önce başlasın istiyoruz. Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz” dedi.

Sarı-Lacivertlilerin dünkü antrenmanını Emre Belözoğlu, İdari Menajer Volkan Ballı ve Selçuk Şahin de takip etti. Belözoğlu, idman bitiminde teknik direktör Erol Bulut ve yardımcı antrenör Volkan Demirel’le bir araya gelerek derbi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

SAMATTA’DAN İMZA

Fenerbahçe Aston Villa’nın Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki golcünün bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı açıklandı. Sarı-Lacivertliler, sözleşme boyunca Aston Villa’ya 6 milyon Avro ve bu bedele ilaveten sportif sonuçlara bağlı olarak azami 750 bin Avro bonus ödeyecek.

F.Bahçe, Samatta’ya yıllık 2 milyon 750 bin Avro garanti para verecek. Samandıra’da dün ilk kez takımla birlikte antrenmana çıkan Samatta, “F.Bahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye’de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız” dedi.