Nâzım Hikmet büstü 14 yıl sonra ait olduğu yerde

04 Haziran 2020 Perşembe, 17:21

Esenyurt Belediyesi, Nâzım Hikmet’in büstünü, daha önce bulunduğu Belediye Kültür Merkezi’nin önüne yeniden taşıdı.

Heykel, AKP’li Necmi Kadıoğlu döneminde, kültür merkezinin önünden kaldırılarak bir arsaya bırakılmıştı. Bu uygulama, ilçede tartışma yaratmış, heykelin ait olduğu yere konulması talebi sürekli dile getirilmişti.

Zaman zaman gündeme gelen bu talep, yıllar sonra Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından yerine getirildi. Eserleri 50’den fazla dile çevrilen usta şairin büstü, 57. ölüm yıl dönümünde Belediye Kültür Merkezi’nin önüne konuldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’daki ilk Nâzım Hikmet heykeli olma özelliğine sahip olan heykel, 2006 yılının 6 Mayıs gecesinde, bulunduğu kültür merkezinin önünden kaldırılarak biraz ilerisindeki arsaya bırakılmıştı.

Bronz heykel, 2008 yılının Ağustos ayında ise kimliği belirsiz kişilerce kaybedilmişti. Bunun üzerine yeni bir heykel yaptırarak aynı yere koyan dönemin belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, arsaya da Nâzım Hikmet Parkı adını vermişti.

Tüm bunlara karşın, ilçede önemli bir kesim, Nâzım Hikmet heykelinin ilk konulduğu yerde olması talebini dile getirmeyi sürdürmüştü.