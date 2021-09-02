CHP'li Ağbaba: Yüzde 21,7 kim büyüdü?

02 Eylül 2021 Perşembe, 15:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yüzde 21,7’lik büyüme oranını değerlendirdi.

Ağbaba, sözde 21,7’lik büyümeden emekçilere daha fazla yoksulluk düştü. Ekonomi büyürken, emekçiler bu büyümeden pay alamadı dedi.

PATRON PAYINI YÜZDE 7 ARTTIRDI, ÇALIŞANIN PAYI YÜZDE 4,1 AZALDI

Türkiye ekonomisi büyüdükçe, ücretli çalışanların ekonomiden aldıkları payda sürekli olarak küçülmektedir.

Geçen yılın ikinci çeyreğine işçilerin aldıkları pay bu çeyrekte yüzde 4,1 azalarak yüzde 32,1 ‘e düştü. Yani bir başka deyişle Türkiye ekonomisi büyüdükçe, çalışanlar yoksullaştı. Çalışanların aldıkları pay azalırken, patronların büyümeden aldıkları pay ise yüzde 7 artarak yüzde 49,8’e yükseldi.

Emekçilerin çalıştıkça yoksullaştığı bir dönemi ekonomik büyüme olarak açıklamanın gerçeklikle hiçbir alakası yoktur.

YÜZDE 21,7 KİM BÜYÜDÜ?

Ekonominin yüzde 21,7’nin büyüdüğü bu dönemde 9 milyondan fazla işsizimiz var. Ocak-Haziran ayı arasında bankalara olan borcunu ödeyemediği için 603 bin kişinin ismi kara listeye girmiş durumda.

Bu yılın ilk 7 ayında 53 binden fazla esnaf iflas etti. Türkiye, TÜİK’İN makyajlı verilerindeki yüzde 19’luk enflasyonla dahi dünyada 12. Sırada.

Yüzde 19’luk faiz oranları ile dünyada en yüksek faiz uygulayan 7. Ülkeyiz.

Açlık sınırı 2927 lira ile asgari ücreti geride bırakmış durumda ve 10 milyona yakın asgari ücretli açlık sınırının altında yaşamaya çalışıyor.

Ama bu durumda bir bakıyoruz ki Türkiye ekonomisi yüzde 21,7 büyüyor.

İşsiz iş bulamadığı, asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşadığı, insanların borcunu borçla kapattığı, yurttaşın porsiyonlarının küçüldüğü bu büyüme olsa olsa halkı yoksullaştıran büyümedir.