Nazlıaka’ya açılan İstanbul Sözleşmesi davası mahkemeden geri döndü

27 Şubat 2021 Cumartesi, 10:02

Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, Aylin Nazlıaka hakkında İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin yaptığı basın açıklamasında “Erkekler İstanbul Sözleşmesi’nden rahatsız değil; eşine, sevgilisine ya da hiç tanımadığı bir kadına şiddet uygulayan, katleden, tacizci, tecavüzcü erkekler rahatsız” sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açmıştı.

Mahkeme heyeti, "ifadelerinden dolayı davacının kişilik hakkının zedelenmesinin olanaklı olmadığı, davacının zarar görmediği, dava konusu ifadenin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı anlaşılarak davacının manevi tazminat davasının reddine" karar verdi.

Kararı değerlendiren CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Basın açıklamam nedeniyle bana Türkiye’nin birçok ilinden dava açıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek yerine kadınla mücadele eden bu zihniyeti kınıyorum. AKP iktidarında, hakkını arayan tüm kadınlar suçlu ilan ediliyor. Hepimiz suç makinesi gibi bir duruşmadan diğerine koşar olduk. Ancak adalet kavramı onların iktidarlarından büyüktür” dedi.

İstanbul Sözleşmesi’nin kadınların şiddetsiz ve eşit bir yaşama sahip olmasının garantisi olduğunu belirten Nazlıaka, “Bizim sesimiz, bizim sözümüz yaşamın ta kendisidir. Halkı kutuplaştıran, kin ve nefrete teşvik eden, kendisinden olmayanı, kendisine biat etmeyen herkesi ‘terörist’ ilan edenler ise bir çıkmazın içinde olanlardır” dedi.

Davanın “esastan reddi” kararının ise çok iyi bir cevap olduğunu ifade eden Nazlıaka, “Kadınların haklarına saldırmak yerine, bu toplumun yarısını oluşturan kadınlarla eşit bir şekilde yaşamaya alışsalar iyi olur. Çünkü yarının gücü, kendilerinin karanlık zihinlerinde değil, kadınların aydınlık gelecek mücadelesinde yatıyor” dedi.