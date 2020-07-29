NBA başlıyor, haydi ekran başına

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:16

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Amerikan Basketbol Ligi (NBA), yeni formatıyla 31 Temmuz'da Orlando'da yeniden başlayacak.

ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan organizasyon, salgın nedeniyle seyircisiz düzenlenecek. Normal sezon haricinde Playoff maçları ve final serisi de seyircisiz oynanacak.

Katılımcı her takımın kalan normal sezon maçlarından seçildiği gibi sıralama maçları oynamasıyla devam edecek. Sıralama maçlarının sonucuna göre her konferanstan yedi takım, normal sezon ve sıralama maçlarında en yüksek kazanma yüzdesine sahip olacak ve playoff oynamaya hak kazanan takımlar arasına adını yazdıracak.

Batı ya da Doğu konferansında sekizinci yi kazanma yüzdesine sahip olan takım, aynı konferansta dokuzuncu en iyi kazanma yüzdesine sahip takıma 4 galibiyet fark attıysa, sekizinci takım playoff oynamaya hak kazanacak. Bir konferansta sekizinci en iyi kazanma yüzdesine sahip olan takım, aynı konferansta dokuzuncu en iyi kazanma yüzdesine sahip takımdan dört maçtan daha az önde ise bu iki takım konferanstaki sekizinci playoff'a katılan takım olmak adına maça çıkacak.



22 takımlık yeni sistemde yer alan takımlar ise şöyle;

Batı Konferansı: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Phoenix Suns.

Doğu Konferansı: Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic ve Washington Wizards.



NBA'de sezonun en geç 13 Ekim'de planlanması tamamlanırken, Draft sisteminde ise ilk kez değişikliğe gidiliyor. NBA kuralları gereği Draft'lar, final serisi sonrası yapılması gerekirken, bu sezon Draft gecesi 25 Ağustos'ta yapılacak.



SAĞLIK ÖNEMLERİ EN ÜST DÜZEYDE OLACAK!





Her oyuncu ve teknik ekibe günlük en az bir test yapılması planlanıyor. Virüse yakalanan oyuncu ve onunla temas edenler ise karantinaya alınacak. Oyuncular ve teknik ekip Playoff ilk turları bitene kadar hiçbir akrabası ya da arkadaşıyla görüştürülmeyecek. Tesislere takımların belirlediği kontenjanlar haricinde giriş yasaklanırken, Playoff ilk turu sonrasında yapılacak ziyaretçi girişlerinde Covid 19 testi yapılacak.

2 TEMSİLCİMİZ PARKEDE OLACAK!

NBA'de forma giyen milli oyuncularımızdan Milwaukee Bucks forması giyen Ersan İlyasova ve Philadelphia 76ers formasıy giyen Furkan Korkmaz yeni formatlı ligde sahada alacak. Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ise sezonun kalanında takımının Playoff iddası devam etmemesinden dolayı forma giyemeyecek.