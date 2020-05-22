NBA efsanesi hayata veda etti

22 Mayıs 2020 Cuma, 18:03

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'ın eski başantrenörü Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.

MEHMET OKUR’DAN PAYLAŞIM

Eski Milli Basketbolcu Mehmet Okur da Utah Jazz’da forma giydiği dönemde hocalığını yapan Jerry Sloan için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Okur yaptığı paylaşımda “Bugün koç Jerry Sloan hayatını kaybetmiş. Benim kariyerimde çok önemli yeri olan biriydi. Mekanı cennet olsun ifadelerini kullandı.”