NBA ekibi Miami Heat, Ömer Faruk Yurtseven ile sözleşme imzaladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat, Türk basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Miami ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk basketbolcuyla sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon ABD G-League takımlarından Oklahoma City Blue forması giyen 22 yaşındaki basketbolcu, 14 kez sahada yer aldı. Ortalama 21 dakika takımının formasını terleten oyuncu, 15,2 sayı, 9,3 ribaunt, 1,5 asist ve 1.,6 blok ortalamalarını tutturmuştu.
Ömer Faruk Yurtseven Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.
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