NBA finallerine 2 yıldızdan kötü haber

07 Haziran 2020 Pazar, 13:06

NBA’de 2019-2020 sezonuna Kyrie Irving ve Kevin Durant’i kadrosuna katarak başlayan Brooklyn Nets, bu sezon iki yıldız isimden de yararlanamayacak.

Koronavirüsü nedeniyle verilen arada aşil sakatlığını atlatan ancak kendisini yoğun tempoya hazır hissetmeyen Durant, “Ciddi bir sakatlıktan sonra kendimi yeniden bir basketbolcu gibi hissedebiliyorum. Geçen yılki planlamamıza sadık kalacağım. Yeni sezonu beklemek, benim için daha iyi olacak” dedi.