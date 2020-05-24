NBA Walt Disney'le görüşüyor, maçlar Temmuz sonu
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen sezonun kalan maçlarının Florida eyaletindeki Disney World Resort'ta oynanması için Walt Disney şirketiyle görüşmelere başladı. Görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde NBA maçları Temmuz ayı sonunda başlayacak.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen sezonun kalan maçlarının Florida eyaletindeki Disney World Resort'ta oynanması için Walt Disney şirketiyle görüşmelere başladı.
Görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde NBA maçları Temmuz ayı sonunda başlayacak.
Tüm maçların 2500 kilometrelik bir alana yayılan Disney'e ait ESPN Spor Kompleksi'ndeki tesislerde oynanması planlanıyor.
Orlando kentindeki Disney World Resort'ta Disney temalı eğlence parkları yer alıyor. Bölgede birçok lüks otel de bulunuyor.
NBA Sözcüsü Mike Bass, Oyuncular Birliği ve Walt Disney'le kapsamlı görüşmeler yaptıklarını açıkladı.
Bass, önceliklerinin her zaman sağlık ve güvenlik olacağını söyledi.
NBA'de karşılaşmalar koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta durdurulmuştu.
Normal sezonda Doğu Konferansı'nda Milwaukee Bucks, Batı Konferansı'nda ise Los Angeles Lakers ilk sıradaydı.
BİRKAÇ MAÇ SONRASI PLAY-OFFLARA GEÇİLEBİLİR
Sezonun normal takvimle devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Normal sezondaki birkaç maçın daha oynanıp, play-offlara geçilmesi de seçenekler arasında.
NBA yönetimi, Cuma günü kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek, sezonun takvimi ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Takımların da Haziran ayında oyuncularını tekrar toplaması bekleniyor.
ABD'de şu ana kadar koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 640 bini aştı. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı da 96 bini geçti.
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