NBA yıldızları bakın niçin küfürleşti!

19 Haziran 2020 Cuma, 09:06

30 Temmuz'da Orlando'da başlayacak olan NBA her gün yeni bir tartışmayla gündeme geliyor. Son olarak maçların oynanmasını istemeyen Kyrie Irving oyunculara çağrıda bulunarak, kendi liglerini kurmak istediğini söyledi. Bu sözlerin ardından eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, hem canlı yayında hem Twitter'da Irving için ağır ifadeler kullandı.

Brooklyn Nets’in yıldızı Kyrie Irving’in başını çektiği bazı NBA oyuncularının ligin başlamasıyla ilgili endişelerini dile getirmesi üzerine ortalık karıştı. Sakatlığı bulunan John Wall’un “Eğer oynuyor olsaydım, Orlando’daki devam edecek lige katılmazdım” sözleri de Amerika’daki tartışmayı alevlendirdi.

Son olarak, New York Daily News'dan Stefan Bondy‘nin haberine göre NBA Oyuncular Birliği (NBPA) başkan yardımcısı Kyrie, oyunculara kendi liglerini kurmayı teklif etti.

George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede başlayan eylemlerin arka planda kalacağını öne süren Kyrie Irving ile bazı oyuncular NBA’in başlamasını istemiyor.

Irving, ESPN’e ayrıca olarak yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı;“Topluluklarımızda görmezden gelmeye devam eden ırksal adaletsizlikleri kabul etmeyeceğiz. Sağlığımız ve refahımız söz konusu olduğunda karanlıkta tutulmayacağız. Tarihsel olarak sağlam kararlar almamızı engelleyen finansal beklentileri görmezden gelmeyeceğiz.

Bu durum münferit oyuncular, sporcular veya eğlence sektöründekilerle ilgili değil. Bu, değişim için bir araya gelen güçlü erkek ve kadın grubumuzla ilgilidir. İlgili alanlarımız var, ancak tüm bu sistemin asıl amacı olan kötüye kullanma konusu üzerinden dikkatleri çekmek için susup oynamaya devam etmeyeceğiz.”

PERKINS’TEN IRVING’E KÜFÜR VE HAKARET

Eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving’e ESPN kanalında hakaret içeren sözler söylerken, Twitter’da da küfür etti!

Irving’in konferans görüşmelerine katılıp, telefondaki oylamalarda oynamak istediğine dair oy verdiğini belirten Perkins, “Kyrie Irving’in beynini alıp bir kuşa taksanız, bilin bakalım o kuş ne yapar? Tersten uçar. Çünkü Kyrie’nin şu anda kafası karışık” diyerek yıldız ismin liderlik özelliğinin olmadığını söyledi.

TV ekranında söylediği ağır sözlerden sonra hızı alamayan Twitter hesabından da Irving’e küfürler eden Perkins, daha sonra bu tweet’i silip özür diledi ancak NBA yıldızına karşı sinirinin geçmediğini ifade etti.