NBA'de All-Star'a tartışılan düzenleme

12 Şubat 2021 Cuma, 09:21

Lig yönetiminin 7 Mart’ta yapılacak All-Star’da smaç yarışmasını devre arasında düzenlemek için çalışma yaptığı belirtildi.

ESPN’de yer alan haberde, üçlük ve yetenek yarışmalarıyla birlikte smaç yarışmasının da All-Star gününe dahil edilmek istendiği ifade edildi. Geçtiğimiz yılların aksine sadece tek bir gün yapılacak All-Star etkinliklerinde ilk olarak sadece yetenek yarışmalarının yapılacağı açıklanmıştı. Ancak lig yönetiminin All-Star maçının devre arasında smaç yarışmasının da düzenlenmesi için çalışma yaptığı ve formatın uygun olması halinde 7 Mart’ta yapılacak yarışmalara dahil edileceği belirtildi. All-Star’a katılacak oyuncuların ve teknik ekip personellerinin uyması gereken koronavirüs protokollerin detaylarını lig yönetiminin bu hafta sonu açıklamasının beklendiği kaydedildi. Oyuncular sendikası ve lig yönetiminin normalden çok daha kısa bir sürede gerçekleşecek organizasyon için çalışmaların sonuna gelindiği belirtilirken oyuncuların özel bir uçakla Atlanta’ya geleceği ve özel bir konaklama yerinde kalacağı ifade edildi. Maçtan hemen sonra da oyuncuların Atlanta’dan ayrılmasının planlandığı kaydedildi.