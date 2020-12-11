NBA'de 'aşı' krizi!

11 Aralık 2020 Cuma, 10:54

NBA yönetiminin, ligdeki oyunculara ve antrenörlere aşının dağıtımı için doktorlar ve takım temsilcileri ile son görüşmeleri yaptığı belirtildi.

ESPN’de yer alan haberde, NBA yönetiminin takım doktorları ve takım temsilcileri ile bir araya geldiği ve yapılan aşı protokolü görüşmelerinde son aşamaya geldiği belirtildi. Lig yöneticilerinin oyunculara ve takım personeline hangi aşıyı alacakları konusunda görüşmelerin devam ettiği belirtilirken aşının olası yan etkilerine karşı oyuncularla toplantılar düzenleyeceği ifade edildi. Ligde bulunan oyuncuların büyük bir kısmının aşı olmaya gönüllü olsa da birçok oyuncunun aşı ile alakalı tereddütleri olduğu ve aşının kendileri için öncelikli olmadığını düşündükleri kaydedildi. Haberde, koronavirüsü atlatan oyuncuların vücutlarında antikor oluştuğu için aşı konusunda isteksiz oldukları belirtildi. İsmi açıklanmayan bir oyuncunun menajerinin demecine yer verilirken şu ifadeler yer aldı, ‘’ Ligden bağımsız, insanların güvendikleri ve şüphe ile bakmayacakları birinin aşı konusunda destek olması gerekiyor. Eski başkanlardan (Obama) birisi olabilir. Ligdeki çoğu oyuncu maske takma konusunda ilk başlarda isteksizken toplum tarafından kabul edilen kişiler sayesinde maske takmaya ikna oldu. ‘’

NBA yönetiminin, aşıyı uygulayabilmek için bir aşı politikası üzerinde çalıştığı ifade edilirken, lig yönetiminin aşının öncelikli olarak sağlık çalışanlarına, huzurevinde kalan insanlar ve yüksek riskli bölgede yaşayan insanlara yapılması gerektiği konusunda hükümetin aşı politikası ile birlikte çalışacağı kaydedildi. ESPN’deki haberde ayrıca, mevcut aşılardan herhangi birisini oyuncuların kendi başlarına elde etme konusunda yönetimin oyunculara engel olmayacağı belirtildi.

AŞI İÇİN ÖNCELİKLİ DEĞİLİZ

Los Angeles Lakers’a bu sezon transfer olan Marc Gasol, lig yönetiminin aşı ile ilgili çalışmaları için, ‘’ Şu anda aşıya bizden daha çok ihtiyaç duyan insanlar olduğunu düşünüyorum. Çok güvenli bir ortamda olduğumuz için şanslıyız. Bizler sporcuyuz ve fiziksel durumumuz oldukça iyi. Bu yüzden aşının bizim yerimize en çok ihtiyacı olan kişilere gitmesini tercih ediyorum. Sağduyulu olmalıyız. ‘’ ifadelerini kullandı.