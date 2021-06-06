NBA'de Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı Bogdan Bogdanovic ile devirdi
NBA'de Bogdan Bogdanovic'li Atlanta Hawks, Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers'ı 128-124 mağlup ederek konferans yarı finalinde 1-0 öne geçti.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers'ı 128-124 mağlup ederek konferans yarı final serisinde 1-0 öne geçti.
NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında 76ers, Wells Fargo Center'da Hawks'ı ağırladı. Karşılaşmanın ilk devresini 20 sayı (74-54) önde kapatan konuk ekip Hawks, ikinci yarıda zorlansa da mücadeleden 128-124 galip ayrıldı.
Hawks'ta Trae Young 35 sayı, 10 asist, Clint Capela ise 11 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, John Collins ve eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic 21'er sayılık katkı sağladı. Bogdanovic, mücadelenin sonlarındaki kritik basketi ile galibiyeti getiren isim oldu.
Joel Embiid'in 39 sayı, 9 ribaunt, 4 asist, Seth Curry'nin 21 sayı, 3 asist ve Tobias Harris'in 20 sayı, 10 ribauntluk performansları, 76ers yenilgisini önleyemedi. 76ers'ta 11 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, mücadeleyi 7 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.
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