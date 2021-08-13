NBA'de Clippers, Kawhi Leonard ile sözleşme yeniledi
NBA ekibi Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard ile sözleşme imzaladı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, all-star oyuncusu Kawhi Leonard ile sözleşme imzaladı.
Clippers'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, iki sezondur takımda forma giyen Leonard ile yeni kontrat imzalandığı belirtildi.
ABD basınında Leonard'ın 4 yıllık sözleşme karşılığında 176,3 milyon dolar kazanacağı öne sürüldü.
Beş kez all-star seçilen 30 yaşındaki Leonard, San Antonio Spurs ve Toronto Raptors ile birer NBA şampiyonluğu yaşamıştı.
Leonard, 2019'da transfer olduğu Clippers ile iki sezondur 26 sayı, 6,8 ribaunt, 5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
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