NBA'de Hawks 4, Knicks ise 8 yıl sonra play-off'a yükseldi.
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de Hawks 4, Knicks ise 8 yıl sonra play-off'a yükselmeyi garantiledi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks 4, New York Knicks ise 8 yıl aranın ardından play-off'a kalmayı garantiledi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı karşılaşmada Boston Celtics'i 102-94 mağlup etti.
Kevin Love 30 sayı, 14 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı olurken, Collin Sexton 28 sayı, 8 asist, Isaac Okoro ise 15 sayı, 6 ribauntluk katkı sağladı.
Celtics'te Jayson Tatum'un 29 sayı, 8 ribaunt ve Evan Fournier'ın 15 sayı, 4 ribauntluk performansları kazanmak için yeterli olmadı.
Doğu Konferansı'nın sürpriz takımı New York Knicks, Celtics'in bu yenilgisi sonrası 2013 yılının ardından ilk kez play-off'a yükselmeyi garantiledi.
HAWKS, YOUNG'IN 33 SAYISIYLA KAZANDI
Doğu Konferansı'ndaki bir diğer mücadelede Atlanta Hawks, sahasında Washington Wizards'ı 120-116 mağlup etti.
2017 yılının ardından ilk kez play-off'a kalma başarısı gösteren Hawks'ta Trae Young 33 sayı, 9 asist, John Collins ise 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Play-in turnuvasına katılma mücadelesi veren Wizards'ta Russell Westbrook 34 sayı, 15 asist, Daniel Gafford da 16 sayı, 4 ribaunt üretti.
Sonuçlar
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 120-116
Brooklyn Nets-San Antonio Spurs: 128-116
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 102-94
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 125-107
Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 98-105
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 124-122
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