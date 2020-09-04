NBA'de inanlımaz basket!
NBA Play-Off Doğu Konferansı Yarı Final eşleşmesinde Boston Celtics ile karşılaşan Toronto Raptors, bitime 0.5 saniye kala bulduğu üç sayılık basket ile 104-103 galip geldi ve seride durumu 2-1'e getirdi.
Boston Celtics karşısında seride 2-0 geride olan Toronto Raptors, NBA Play-Off Doğu Konferansı Yarı Final turunda kritik bir maça çıktı.
Karşılaşma boyunca üstünlüğünü koruyan Boston Celtics, maçın bitimine 0.5 saniye OG Anunoby’nin üç sayılık basketine engel olamayınca 104-103 mağlup oldu ve seride durum 2-1’e geldi.
Son anları büyük heyecana sahne olan maçın bitimine 0.5 saniye kala Daniel Theis’in smacıyla 101-103 öne geçen Celtics, galibiyete ve seriyi 3-0’a taşımaya bir adım uzaklıktaydı.
Ancak mola dönüşü OG Anunoby’nin mucize sayısıyla hayata tutunan Toronto Raptors, seriyi 2-1’e getirerek final yolundaki umutlarını tazelemiş oldu.
Raptors’ın yıldızı Kyle Lowry, 32 sayı-8 asist-6 ribaund ile mücadelenin en skorer ismi olurken Fred VanVleet 25 sayı-6 asistle oynadı.
Video Haberler
- 40 yıllık yerinden apar topar çıkardılar
- Gerekirse gidip Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
- Aytaç Ünsal hastaneden böyle çıktı
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi
- Sıcaktan bunalan vatandaşlar Pendik’te denize girdi
- 5. kattan böyle yere attılar
- Akıllara durgunluk veren motosiklet kazası kamerada