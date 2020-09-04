NBA'de inanlımaz basket!

04 Eylül 2020 Cuma, 10:20

Boston Celtics karşısında seride 2-0 geride olan Toronto Raptors, NBA Play-Off Doğu Konferansı Yarı Final turunda kritik bir maça çıktı.

Karşılaşma boyunca üstünlüğünü koruyan Boston Celtics, maçın bitimine 0.5 saniye OG Anunoby’nin üç sayılık basketine engel olamayınca 104-103 mağlup oldu ve seride durum 2-1’e geldi.

Son anları büyük heyecana sahne olan maçın bitimine 0.5 saniye kala Daniel Theis’in smacıyla 101-103 öne geçen Celtics, galibiyete ve seriyi 3-0’a taşımaya bir adım uzaklıktaydı.

Ancak mola dönüşü OG Anunoby’nin mucize sayısıyla hayata tutunan Toronto Raptors, seriyi 2-1’e getirerek final yolundaki umutlarını tazelemiş oldu.

Raptors’ın yıldızı Kyle Lowry, 32 sayı-8 asist-6 ribaund ile mücadelenin en skorer ismi olurken Fred VanVleet 25 sayı-6 asistle oynadı.