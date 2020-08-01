NBA'de ırkçılığa karşı protesto

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:33

Covid-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başlayan NBA'de ırkçılığa karşı mesaj verildi.

Utah Jazz- New Orleans Pelicans ve Los Angeles Lakers- Los Angeles Clippers maçlarından önce oyuncular ırkçılığa karşı diz çökerek protesto gösterisi yaptı. Yan yana duran iki takımın oyuncuları, teknik adamlar ve hakemler, üzerlerine ''siyah hayatlar önemlidir '' yazan tişörtler giydi.

Maç sonunda konuşan Lakers'ın yıldızı Lebron James, dört yıl önce diz çökme protestosunu gerçekleştiren Amerikan Futbolu yıldızı Colin Kaepernick'e teşekkür etti.

Geçtiğimiz mayıs ayında Minneapolis'te Geoerge Floyd isimli bir siyahi vatandaş polis tarafından öldürülmüş; başlayan protestolar Amerika'dan tüm dünyaya yayılmıştı.

Protesto gösterilerinde pek çok sporcu da yer almıştı.

Kaynak: TRT Spor