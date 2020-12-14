NBA'de karamsar tablo

14 Aralık 2020 Pazartesi, 15:15

NBA’de yeni sezon hazırlık maçları devam ederken ligin getirmiş olduğu koronavirüs protokollerine ve seyirci kararlarına bazı oyuncular olumlu bakarken bazı oyuncuların belirsizliklerden şikayetçi olduğu belirtildi.

ESPN’de yer alan haberde oyunculara ligin getirdiği kurallara ve protokollere ilişkin fikirleri soruldu. Oyuncuların bir kısmının ligdeki vaka sayısının artması halinde nasıl bir senaryo ile karşı karşıya kalacaklarını bilmedikleri için şikayetçi olduğu belirtilirken seyirci konusunda da oyuncuların farklı düşüncelere sahip olduğu ifade edildi.

Oyunculardan bazılarının görüşleri şöyle:

Jaylen Brown (Boston Celtics): Salgın henüz bitmiş değil ve Amerika’daki bazı bölgelere ilişkin durumlar net değil. Sezon başladıktan sonra seyahatlerimiz olacak ancak bunun nasıl işleyeceğinden emin değilim. Vaka sayısı artarsa sezonu durduracaklar mı yoksa her şeye rağmen devam mı edeceğiz? Sezonun ilerleyen bölümünde karantina uygulanırsa nasıl olacak? Kurallara karşı emin değilim. Çok fazla değişken var.

DeAndre Jordan (Brooklyn Nets): Daha önce herhangi bir sezonda karşılaşmadığımız bir durum ile karşı karşıyayız. Bazen antrenmana çıkmak tuhaf geliyor. Antrenman yapıyoruz, teste giriyoruz. Sonra bir daha. Negatif sonucu alana kadar bekliyorsunuz sonrasında serbestsiniz. Ertesi gün yine aynı şeyler. Uğraştırıcı bir iş ama salgını ciddiye almak konusunda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.

Joel Embiid (Philadelphia 76ers): Bubble’dan önce söylediğim gibi ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ama esas soru şu; ‘’ Herkes doğru olanı yapacak mı? ‘’ Kimse birini riske atmayı istemez ama herkesin doğru şeyi yapacağından emin değilim. En kötü senaryoyu yaşamamız için umarım iyi planlarımız vardır.

Donovan Mitchell (Utah Jazz): Futbolda olduğu gibi haftada bir kez maç yapmıyoruz. Haftada iki, üç ya da dört kez maça çıkıyoruz. Neler olabileceğini kestiremiyorum. Bir oyuncu virüsü kaptığında en az 12 gün olmayacak. Batı konferansı gibi zorlu bir yerde bu kadar süre olmamak takımları etkileyebilir. Özellikle playofflarda dört maçı kazanan takım bir üst tura çıkıyor. Playoffta oyuncu eksikliği olduğunda nasıl bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyoruz.

Dwight Howard (Philadelphia 76ers): Salonların açık olmasını umuyorum. Taraftarlardan uzak kalmak kötüydü. Oyuncular birliğinin ve lig yönetiminin iyi çalıştığını düşünüyorum. Sadece bizim olduğumuz şehirde değil, ligdeki diğer şehirlerin de taraftarlarının salonlara dönmesini istiyorum.

Victor Oladipo (Indiana Pacers): Salonlardaki taraftarları özlemediğimiz söylemek tamamen yalan olur. Maç içinde yaşadığımız enerji düşüklüğünde ayağa kalkmamızı onlar sağlıyor. Onlar tekrar görmek istiyoruz ama bunun güvenli bir şekilde olması gerekiyor. Güvenlikleri sağlandıkça salonda olmalılar. Basketbol sağlıktan önemli değil.

Marc Gasol (Los Angeles Lakers): Lig başladığında salonların bazıları seyirci alabilecekken bazıları yine seyircisiz oynayacak. Bu konuyla alakalı daha çok açıklamaya ihtiyacımız var. Her eyalette farklı yasalar olduğunu biliyorum ama herkesin eşit koşullarda mücadele etmesi gerekiyor.