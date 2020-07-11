NBA'de küfür skandalı!

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:01

Yayınladığı basın açıklamasında NBA'in politik duruşunu eleştiren senatör Josh Hawley, ünlü gazeteci Adrian Wojnarowski'nin kendisine küfür ettiği maili yayınladı. Wojnarowski ve çalıştığı kurum ESPN, yaşananların ardından özür diledi.

Basketbol dünyasının belki de en ünlü gazetecisi, uzun süredir ESPN’de çalışan Adrian Wojnarowski; senatör Josh Hawley’nin dün yaptığı basın açıklaması sonrası Hawley’e mail yoluyla “F**k you” yazdığı ortaya çıktı.

Hawley yayınladığı basın açıklamasında Hong Kong protestolarına destek veren ve polis şiddetini eleştirme konusunda aktif rol oynayan NBA’i eleştirmiş ve Çin Kominist Partisi’nin yaptıklarını neden eleştirmediklerini sorgulamıştı.