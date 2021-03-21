NBA'de LeBron şoku; sakatlandı
Atlanta maçında ayağını burktu, hastanelik oldu, kırık yok, ama bir süre oynayamayacak.
Los Angeles Lakers’ın yıldız oyuncusu LeBron James sakatlığı sebebiyle Atlanta Hawks maçını tamamlayamazken takımdan yapılan açıklamada James’in süresiz olarak kadro dışında kalacağı belirtildi.
NBA’de normal sezonda dün gece oynanan Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks maçında LeBron James sağ ayak bileğinden sakatlandı. Maçın ikinci çeyreğinin ilk dakikalarında Hawks’dan Solomon Hill, James’den topu çalmak için hamle yaptığı esnada yıldız oyuncu bileğini burktu ve büyük bir acıyla kendini yere bıraktı. Kısa bir süre sonra ayağa kalkan James, soyunma odasına giderken tek başına yürüyebilse de sendeleyerek sahadan ayrılması sakatlığın ciddi olabilme ihtimalini de beraberinde getirdi. Karşılaşma ise Atlanta Hawks’ın 99-94 üstünlüğüyle tamamlandı.
“BU KADAR CİDDİ OLDUĞUNU GÖRMEMİŞTİM”
Lakers’da Kyle Kuzma maç sonunda yaptığı açıklamada, “Daha önce hiç böyle bağırdığını ve kaşlarını çattığını görmemiştim.” ifadelerini kullandı. Takımın başantrenörü Frank Vogel ise açıklama yapmayacağını ve konunun takım içinde kalmasını istediğini belirtti.
TAKIMA KATILDI
ESPN’de yer alan haberde, LeBron James’in bugün deplasmanda oynanacak Phoenix Suns maçı için takıma katıldığı ifade edildi. Yıldız oyuncunun sakatlık sürecine ilişkin bilgi verilmezken takıma dönüşü için tarih belirtilmedi ve takıma dönüşü için tarih verilmedi.
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