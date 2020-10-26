NBA'de maaş pazarlığı!

26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:34

NBA yönetiminin, takımların gelirlerinin düşmesi sebebiyle gelecek sezon maaş limitlerini düşürmeyi planladığı belirtildi.

San Francisco Chronicle’da yer alan habere göre NBA takımlarının maaş bütçelerinin yıllık 10-12 milyon dolar arasında düşmesi bekleniyor. NBA yönetiminin almış olduğu bu kararda Houston Rockets’ın eski Genel Menakeri Darly Morey’nin Çin ile ilgili tweetleri, Amerika’daki ırkçılık karşıtı gösterilerin ve pandeminin etkili olduğu belirtilirken maçların izlenme reytinglerinin %50 düştüğü belirtildi. Haberde, uygulanacak bu karar sonrasında takımların kadro kurmakta zorlanacağı ve serbest oyunculara yapacakları tekliflerde daha düşük rakamlar teklif etmek zorunda kalacakları ifade edildi. Ayrıca, ortalama olarak yıllık 10 milyon dolarlık bir maaş bütçesi düşüşünde, takımların lükse vergisinin de artacağı kaydedildi. Haberde, bu karar sonrasında ligde en çok etkilenecek takımlardan birisi olan Golden State Warriors’ın mevcut kadrosunu koruduğu takdirde maaş limitlerini aşacağı için ekstra 15 milyon dolarlık bir vergiyle karşılaşacağı belirtildi.

Geçtiğimiz açıklanan maaş bütçelerinden sonra 2020/21 sezonu için öngörülen maaş bütçesi 115 milyon dolar olarak planlanmıştı. NBA, geçtiğimiz sezon tam olarak tamamlanamayan lig maçlarından ve oynanan playoff maçlarından geçtiğimiz yıla göre 1,5 milyar dolarlık gelir kaybı yaşandığını açıklamıştı.