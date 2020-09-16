NBA'de maçı bıraktılar o smacı konuştular!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 13:58

NBA’de sabaha karşı neler oldu neler! Basketbol severler Denver Nuggets’ın Clippers’ı 3-1’den geri gelerek elemesinden hemen önce bir başka tarihi ana daha tanıklık etti.

Miami Heat’in uzatmalarda Boston Celtics’i 117-114 mağlup ettiği Doğu Konferans Finali ilk maçına bir blok damgasını vurdu. Miami’nin All Star oyuncusu Bam Adebayo’nun maçın son saniyelerinde Jayson Tatum’a yaptığı blok NBA’in en unutulmazları arasında yerini aldı.

Maçın bitmesine saniyeler kala Heat 116-114 öndeydi. Jayson Tatum, savunmacısını geçip tüm gücüyle smaca yükseldi. Olası bir basket maçı ikinci kere uzatacaktı. Ancak pota altı savunmasına gelen Adebayo neredeyse potanın içinde Tatum’u blokladı. Bunu başarırken faul yapmaması ve elinin çembere değmemesi fiziken imkansız görünmesine rağmen sayıya dönüştü. Smaç sosyal medyada da ses getirdi.