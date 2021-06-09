NBA’de normal sezonun en değerli oyuncusu Nikola Jokic

09 Haziran 2021 Çarşamba, 17:24

NBA Batı Konferansı takımlarından Denver Nuggets’ın Sırp pivotu Nikola Jokic, kariyerindeki ilk kez en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü. Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylama sonucunda Nikola Jokic’in Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo ve Chris Paul’u geride bırakarak ödülü kazandığı ifade edildi.

TARİHE GEÇTİ

2014 NBA Draftı’nda Denver Nuggets tarafından 41. sırada seçilen Nikola Jokic, MVP ödülünü kazanan isimler arasında en düşük sıradan seçilen oyuncu olarak tarihe geçti. Jokic, Willis Reed’in ardından 2. turda seçilen ve MVP ödülünü kazanan ikinci oyuncu oldu. Reed, 1969-70 sezonunda bu ödüle layık görülmüştü.

6. OYUNCU

Nikola Jokic, NBA’de Amerika dışından ödülü kazanan altıncı sporcu oldu. Daha önce Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, Steve Nash, Dirk Nowitzki ve Giannis Antetokounmpo ödülü kazanmıştı. Jokic ayrıca, 21 yıl sonra ödülü kazanan ilk pivot oldu. 2000 yılında Shaquille O’Neal MVP seçilmişti.

KARİYER REKORUNU KIRDI

NBA altıncı sezonunu geçiren Nikola Jokic, yüzde 56.6 isabet oranıyla 26.4 sayı, 8.3 asist ve 10.8 ortalaması yakaladı. Sırp pivot sayı istatistiğinde kariyer rekorunu kırarken ribauntta rekorunu yakaladı.