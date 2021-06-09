Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan "boykot" açıklaması

09 Haziran 2021 Çarşamba, 17:19

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu canlı yayınında ekonomi basınından gazetecilerle buluştu. Koç'un kulübün ve Türk futbolunun yaşadığı ekonomik sıkıntılara değindiği konuşmadan satır başları şu şekilde:

"Kulüpler nerede, finansal tablo ne durumda, kur hareketleri, Avrupa ve Türkiye ne durumda... Pandemi hepimizi etkiledi. Spor muhabirlerimiz bunları merak etmiyor. Onların da doğal hakkıdır, sonuçta spor sayfalarına yazıyorlar. Büyük resmi de biraz tartışma imkanımız olur umarım.

"KULÜPLER FAİZLERİ ÖDEYEMEYECEK DURUMDA"

Koç, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesinin yol açtığı sorunlara değindi:

"Esas sıkıntı 3 büyük kulübümüzde. En sıkıntılısının da Fenerbahçe olduğunu söyleyebilirim."

TL'nin son 4 yıldaki performansı, ciddi anlamda belimizi büktü. Kulüplerin ekonomisi faizleri bile ödeyemeyecek durumda. Aşağı yukarı 67 milyon euro faiz ödüyoruz. Normalde ürettiğimiz ekonomiyle denk geliyor. Şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor. Bankalar Birliği bir destek hazırladı. İlk raunda girmemiştik. O anlaşmanın yürümeyeceğini biliyorduk.

O dönemde bunu dile getirdiğimizde, 'Devletle kavga mı ediyorsunuz?' diyen kulüp başkanları da aynı noktaya geldi. 2+10 olacaktı. Bizim anlaştığımız buydu. Bunun sonucunda ana para sıfıra inecekti. Son dakikada, bir manevrayla bunun 2+7 olacağı söylendi. 2+7'de, ana paranın %45'i hala ödenmemiş olacak. 6 ay geçti, biz eylülde bunu yapabilseydik, şimdi %18-20'lik faizleri konuşuyoruz."

"ŞİKAYET EDECEK DURUMDA DEĞİLİZ"

Ali Koç, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın önemine vurgu yaptı:

"Pandemi sebebiyle, sıfır destek alan bir sektörüz. Ne bir faiz silinmesi oldu, ne ana paradan indirim oldu, ne de faiz oranlarında esnek sağlandı. 'Müşterimiz bir şekilde gemisini yüzdürebilsin' diye yapılan tavizlerin hiçbiri kulüplere yapılmadı. Şikayet edecek durumda da değiliz, yaptığımız anlaşma bize büyük bir nefes aldırdı."

"200 MİLYON GELİR BEKLENTİMİZ VAR"

Fenerbahçe Başkanı, kulübün halihazırdaki gelirlerinin ve gelecekte oluşturulabilecek gelir kaynaklarının öneminin altını çizdi:

"Gelirler artacak, masraflar azalacak. Sportif başarı artacak. Ticari tarafı var. Dijital dünyada artış var. 100-150-200 milyon gelir beklentimiz var ileride. 5-6 milyon gelire geldik. Kripto yapacağız. Diğer konu elimizde gayrimenkuller var. Belki de devletimizin omuz vermesiyle geliştirmemiz gerekiyor. Emlak furyasını kaçırdık. Kenan Evren Lisesi 10 sene evvel bizim olsaydı çok farklı olacaktı. Çok büyük fark var. Genel ekonomik durum da bunu etkiliyor. Spor Toto, İddaa gelirleri var. Diğer gelir yaratma olayı bu. Bize para da vermeyin, borçları ödemeye gitsin diyoruz.

Toplam legal bahis havuzu 2012'de 6.2 milyar TL. O zaman TL de çok güçlüydü. 2020'de 60 milyara geliyor. Bizim hesabımıza göre bugün 90 milyar bahis havuzu var, bunun 60 milyarı legal. 8.5 milyar dolar'a denk geliyor. Büyük bir para. Net kaynağa bakalım. Dağıtılabilir kaynak diyelim. 2.7 milyar TL'den 2020'de 19 milyara geliyor. 8 misli artıyor aşağı yukarı. Dolar karşılığı 1.5'dan 2.7'ye geliyor. Kanuna göre yüzde 40 ila 83 arası dağıtım gerekiyor. Şu an yüzde 64. Legal bahis piyasasının ne kadar büyüdüğünü anlattım.

Kamu geliri... 1.8 milyar TL'den 7.5 milyar TL'ye geliyor. Net kaynağın yüzde 79'u devlete gidiyor. Pasta bu kadar büyürken kulüpler için ne oluyor? Spor kulüpleri isim hakkı... 235 milyon TL, dolar karşılığı 131 milyon dolar; 320 milyon TL yani 46 milyon dolar. Bir tek kulüplerin geliri azalmış.

Biz de diyoruz ki kulüplere can suyu vermek için büyüyen bu pastadan kulübü yaratan kulüpler çırak çıkıyor. İster bizim toplam havuzdan, ister net dağıtılacaktan 4.5, 5 verin. Bankalara borç ödemesine verin."

"UEFA, YAPIYI ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR"

Koç, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterleri sonucunda ilerleme kaydetmeyen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi:

"UEFA'nın FFP düzenlemeleri sonrasında düzelmeyen tek ülke takımları bizimkilermiş. AŞ, dernek yapısını anlamakta çok zorluk çekiyorlar, bugün müzakere ettiğim yönetim 3 ay sonra gidiyor, kafaları karışık. Türkiye'deki sistemi sahiplik modelinin olmamasına bağlıyorlar."

"FEDERASYON İŞİ ZORLAŞTIRIYOR"

54 yaşındaki başkan, altyapıdan oyuncu yetiştirmenin zorluklarının altını çizdi ve planlanan yabancı kriterlerini eleştirdi:

"Göreve geldiğimizde 88,4 milyon euro olan maliyeti 55,8 milyon euroya getirmişiz. TL bazında artsak da, euro olarak düşürmüşüz. Bizden beklenen 40-45 milyon eurolara bir şekilde inmemiz. 40-45 ile Türk takımları Avrupa'da mücadele edebilir ama özkaynaktan oyuncu üretirseniz. Portekiz, Belçika modeli gibi oyuncu ihraç ederseniz. Ekonomik şartları iyi oyuncular oynatıp çok iyi şartlara satacaksınız. Bir sürü Elif Elmas, bir sürü Muriqi yaratacaksın. Yabancı konusunu konuşuyoruz, bu sene de devam edecekti, bilhassa pandemi döneminde buna ihtiyacımız vardı, oyuncuları elden çıkarmak zor. Seni yöneten federasyonun bir anda işi zorlaştırıyor. Toplantıda devam edeceğine mutabık kalmıştık. Fenerbahçe, Göztepe'den sonra en az yabancı oynatan futbol takımı, her maçta 5,5 yabancı oynatmışız. Böyle baktığımızda yerli oynatalım ama özkaynaktan oyuncu yetiştirmek sadece yabancı sayısını indirmekle olmuyor. Biz altyapıda hoca bulamıyoruz. Öyle bir havuzu yok Türkiye'nin.

Yabancı kriterinin sayı olması yanlış. 30 yaş üstü yabancı alamazsınız diyelim. Biz göreve geldiğimizde Avrupa'nın 3. yaşlı takımı Fenerbahçe'ydi. Katar'dan önce son durak, yanlış bir model, bonservis vermeyeyim ama yüksek ücret vereyim. 2,5-4 verdiğin oyuncuyu da elden çıkaramıyorsun. Bizim Pelkas, Szalai gibi düşük maaşla, 600-700 bin euroyla oynatıp yüksek bedelle oyuncuyu satmamız lazım. Başka kaçışımız yok. Herkes kısa vadeli çözümlere gidiyor, uzun vadeli çözümlere gitmiyor."

"TFF, KİME ÇALIŞTIĞINI ANLAMALI"

Ali Koç, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'a sert eleştiriler yöneltti:

"Belki ilk haftanın maçlarını kulüpler oynamamalı. TFF kime çalıştığını, bizim patronumuz olmadığını, bizim çıkarlarımız için bu markayı yönettiğini er ya da geç anlamalı.

Türkiye, 500 milyon dolarla başarılı bir Süper Lig yayın ihalesi yapıyor. Yarısı TL, yarısı dövizle ödenmek üzere. İhale yapıldıktan ilk sene sonra, 500 milyonluk ihaleden ilk kesiği yiyoruz. Bir şekilde kur sabitleniyor. 2018-19'da bir daha bir sabitlenme oluyor. Kur, 3.8'de sabitlenirken, ortalama kur 5.3. Buradan da bir 84 milyonluk kaybımız oluyor. 2019-20'de, 5.8'e fiksleniyor. TFF geliyor diyor ki, yayıncı kuruluş indirim istiyor."

Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı. İndirim istedi. Şu oldu, bu oldu. Mazeretler veriyor. İndirim istiyor. Yetmiyor, 2.6 milyar olan rakamı 2 milyara indirmeye çalışıyor. Bu ne demek. 500 milyonluk ihale 215 oldu demektir. Önümüzdeki sezon için anlaşamıyoruz. Bu zamana kadar bu arkadaşları tutmuşlar. Başka ülkede olsa ihaleye fesat karıştırmaktan başka bir şey değildir. 388, 337 inmiş. Şimdi 215 istiyorlar. Buna nasıl müsade ediliyor? Katar'a en sıkıntılı gününde destek olan ülkeyiz biz. Yapılan ihale sonrası şartlara uymayarak bu şekilde mağdur olunmasını Katar'ın bir şirketi nasıl yapıyor? Bir yerden güvence almadan olmaz. Bu kadar indirim almak için, yarın öbür gün birisi para almış bunun için deseler kimse şaşırmaz."

"BİZİMLE CİDDİ ANLAMDA DALGA GEÇİYORLAR"

Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Kulüpler Birliği olarak çok rahatsızız. TFF de artık bıktı. Bir yerden bir güvence almadan bu iş olmaz. Biz sizin kafanıza silah tutmadık. Ekonomi kötüye gidiyor benim suçum mu? Hak vermemiz gereken konu şu, korsan yayın. Türkiye Cumhuriyeti, korsana dur demeli. Biz bunu yapmak zorundayız. BeIN kendi başına yapamaz. Mevzuat değişikliği ve servis sağlayıcıların yatırım yaparak bunun engellenmesi. Burada haklılar.

Bizimle ciddi anlamda dalga geçiyorlar diyebilirim. Son sezona gidiyoruz. en geç aralık ayında ihale yapmamız lazım. İhale komisyonumuz var, orijinalden düşük olacağını bildikleri için bizi dahil ettiler."

"FETÖ HALA FUTBOLUN İÇİNDE"

Ali Koç, Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türk futbolunun içerisinde olduğunu savundu:

"Normalde müslüman bir ülkeyiz. Ancak fitne ve fesat normal hale gelmiş. Adam 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' diyor. Bunu diyen TFF'nin delegesi. En azından soruştur, çağır dinle. Yok. Bakın, tekrar ediyorum; FETÖ hala futbolun içinde! Tekrar ediyorum."

"KULÜPLERİN KAYNAK YARATMASI LAZIM"

Koç, kulübün elindeki taşınmazlara dair bilgi verdi:

"1.7 milyonluk gayrimenkulümüz var. 600 milyonu salon. 1.1'i, 1.2'si kompleks. Bunları yapan başta Aziz Yıldırım olmak üzere teşekkür ediyorum. Bir araziye 230 milyon borcumuz var. Geri kalanlarda da yaklaşık 50 milyon borcumuz var. Gayrimenkullerimiz var ama diğer 2 kulüp kadar fazla değil. Belki Riva modeli gibi, araziler tahsis edilecek. İhtiyacımız var buna. Kulüplerin kaynak yaratması lazım."

Kendimizi başarılı buluyor muyuz? Beklentilerimizi yapamadık. Başarılı olamadık. Ekonomik olarak ise elimizden gelenin en iyisini yaptık. Orada iyi bir karne veririm. Sportif açıdan 10 üzerinden 6, diğer konularda 7,8 veririm."

"ERKEK BASKETBOLDA BÜTÇEYİ DAHA FAZLA İNDİREMEYİZ"

Ali Koç, Erkek Basketbol Şubesi ve diğer amatör branşların bütçesine de değindi:

"Erkek basketbolda bütçeyi 31 milyondan 19'a indirdik ama orada daha fazla indiremeyiz. Hatta biraz daha çıkarmamız lazım. Biz gelmeden önce Doğuş Grubu'nun 11 milyon Euro'luk basketbol sponsorluğu vardı, gitti. 8 de Adidas'tan gitti demiştim. 19 milyon oradan gidiverdi. Ama böyle bir salonunuz ve EuroLeague lisansınız varsa bunu devam ettirmek zorundasınız. Erkek basketbol dışındaki tüm amatör branşlar hakkında bir karar alınmak zorunda."