NBA'de şampiyon Lakers'a Los Angeles şoku

23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:52

2020/21 sezonun açılış maçında Brooklyn Nets, Golden State’i 125-99 mağlup ederken son şampiyon Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers’a 116-109 mağlup oldu.

NBA’de yeni sezonun açılış günü oynanan 2 maçla geride kaldı. Sezonun ilk maçında Brooklyn Nets, sahasında Golden State Warrios’s mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Geçtiğimiz yılı oynamadan geçiren ve bu sezon ile birlikte sahalara dönen Kevin Durant 25 dakika sahada kalırken 22 sayı, 5 ribaunt ve 3 sayılık katkı sağladı. Takımın bir diğer yıldızı Kyrie Irving ise attığı 26 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Golden State Warrios’da ise sakatlığını tamamen atlatan Stephen Curry 20 sayı üretirken, Andrew Wiggins 13 sayıda kaldı. Bu sezonki draftta Warriors tarafından 2.sıradan seçilen çaylak pivot James Wiseman ise 19 sayı ve 6 ribauntluk katkı sağladı.

LOS ANGELES DERBİSİ CLIPPERS’IN

Açılış gününün bir diğer maçında Clippers, Lakers’ı mağlup etti. Sezon önce yapılan hazırlık maçlarında rakibine iki kez yenilen Clippers, sezonun ilk maçında Lakers’ı yakın giden maçta yenerek sezona galibiyet ile başladı. Karşılaşmada en skorer isim Clippers adına attığı 33 sayı ile Paul George olurken, Kawhi Leonard 26 sayı üretti. Karşılaşma öncesinde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Los Angeles Lakers oyuncularına şampiyonluk yüzükleri verildi. Maçta Lakers adına 5 isim çift haneli sayılara ulaşsa da galibiyet için yeterli olmadı. LeBron James 22 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ile takımın en skorer ismi olurken, Anthony Davis 18 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistlik katkı sağladı. Takımın yeni isimlerinden Marc Gasol maçta sayı kaydedemezken, Dennis Schroder 14 sayı, Montrezl Harrell ise 17 sayı kaydetti.

NBA’de yeni sezon yarın sabaha karşı oynanacak 13 karşılaşma ile devam edecek.