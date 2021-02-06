NBA'de seri galibiyetler
NBA'de Milwaukee Bucks ve Utah Jazz'dan üst üste 3. galibiyet.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı deplasmanda 123-105 yendi.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 33 sayı, 12 ribauntluk "double-double" performansıyla öne çıktığı maçta Cavaliers'ı 123-105 mağlup ederek art arda 3. galibiyetini aldı.
Bu sezon 22. maçında 14. kez kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Jrue Holiday 17, Khris Middleton 15 sayı kaydetti.
Cavaliers'ta Collin Sexton'ın 19, Andre Drummond'ın 18 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Cedi Osman ise 22 dakika 25 saniye sahada kaldığı mücadeleyi 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.
UTAH JAZZ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Utah Jazz, Charlotte Hornets deplasmanında 138-121 kazanarak peş peşe 3. galibiyetine ulaştı.
Sezonun 23. maçında 18. kez galip gelen Jazz'da Bojan Bogdanovic 31, Donovan Mitchell 30 sayı buldu.
Hornets'ta 34 sayıyla kariyer rekoru kıran LaMelo Ball ve 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yapan Gordon Hayward'ın performansları sezonun 13. yenilgisini önleyemedi.
Sonuçlar
Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 113-114
Orlando Magic-Chicago Bulls: 123-119
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 105-123
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 117-123
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 103-106
Miami Heat-Washington Wizards: 122-95
Charlotte Hornets-Utah Jazz: 121-138
Phoenix Suns-Detroit Pistons: 109-92
Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 115-119
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı
Video Haberler
- Kadıköy'de fıstık çamı gerginliği
- Kısıtlama saatini unutan genç hayatının şokunu yaşadı
- Polis operasyonunda yatak odasında yakalandı!
- TikTok'ta skandal görüntüler! Sosyal medya ayağa kalktı
- Kaan ve Öztürk'ün ailelerine taziye ziyareti
- Polisten ‘Barışçıl eylem mi’ sorusu
- Boğaziçi için polis korna çalan araçlara ceza kesti
- Ankara'da Boğaziçi eylemine polis müdahalesi
- Beyoğlu’nda balkondan düşen kadını çanak anten kurtardı
- İstanbul'un göbeğinde film gibi soygun!
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem İnce'nin CHP'den istifa etmeme şartı belli oldu
- Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a 'istifa' yanıtı
- Bilal Erdoğan ortaklıktan ayrıldı
- Mansur Yavaş'tan YKS öğrencilerine müjde
- Gül'ün ekibinde Boğaziçi istifası
- Komünist belediye kâr etti
- Bulu'ya bu kez sayılarla sırtlarını döndüler
- DNA sonucu sonrası baba Uygun'dan garip paylaşım
- Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu
- Devlet erkânı İskilipli Atıf’ı andı