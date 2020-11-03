NBA'de sezon başlangıcı krizi
NBA Başkanı Adam Silver, takım menajerleri ile yaptığı toplantıda sezonun Noel’de başlamadığı takdirde milyonlarca dolar kayba uğrayacaklarını ve karar almakta geciktiklerini söyledi.
ESPN’de yer alan habere göre, ligdeki 30 takımın üst düzey yöneticileri ve Adam Silver dün sezonun başlangıç tarihine ilişkin bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Oyuncular Birliği ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesinin ligi tehlikeye attığı, NBA yönetiminin Noel’de ligi başlatma şansının azaldığı belirtildi. NBA yönetiminin dün takım menajerleriyle yapılan toplantıda ve Oyuncular Birliği ile devam eden görüşmelerde ligin aralıkta başlamadığı takdirde en az 500 milyon dolar gelir kaybına uğrayacağını ve bu rakamın 1 milyar dolara kadar çıkabileceğini hatırlattığı ifade edildi. Haberde, NBA yönetimi ve Oyuncular Birliği arasında anlaşmanın gelecek hafta tamamlanmasının beklendiği belirtildi.
NBA yönetiminin yaşanacak gelir kaybını önlemek için toplu sözleşmeyi feshedip yeni bir sözleşme yapmak istemediği ifade edilirken var olan kuralların genişletilebileceği kaydedildi. Haberde, takımlara nakit akışını artırmak için bahis siteleri ve alkollü içecek şirketleri hakkındaki yönergelerin esnetilebileceği belirtildi. Yönetimin, bu değişiklikle 80-100 milyon dolar arasında ek gelir beklediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon uygulanan play-in sisteminin yerine playoffa katılacak son takımı belirleyecek bir turnuva üzerinde çalışıldığı ifade edildi. İki konferanstaki 7. ve 8. takımların playoffa kalmak için oynadığı serinin yerine 9. ve 10. Takımların da eklenerek turnuva formatında oynanmasının planladığı belirtildi. Bu sayede daha rekabetçi maç ortamı yaratılarak ekstra yayın gelirinin hedeflendiği belirtildi.
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